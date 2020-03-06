Владу Коломиї просять урятувати мацеви, якими було вимощено двір

 

Об'єднана єврейська община України скерувала клопотання очільникові міської ради Коломиї Ігорю Слюзареві з проханням врятувати єврейські надгробки (мацеви), віднайдені нещодавно в місті. Про це сайту JewishNews повідомив керівник ОЄОУ Міхаель Ткач.

 

Фото: facebook.com/marla.osborn

 

У зверненні міську владу Коломиї просять ужити всіх можливих заходів, щоб вилучити єврейські надгробки, якими вимощено один із дворів на вулиці Івана Франка в Коломиї, та переносу їх на найближчий діючий єврейський цвинтар.

 

 

Кілька мацев, які колись було використано як будівельний матеріал для укладання дороги, знайшли в Коломиї 23 лютого. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Марла Осборн, яка очолює проєкт «Єврейська спадщина Рогатина».

 

За її словами, мацеви багато років слугували дорожнім покриттям, і написи на них майже стерлися. Марла Осборн зазначила, що для вилучення надгробків необхідний великий проєкт розкопок.

 

Фото:facebook.com/marla.osborn

 

За єврейськими законами, навіть ті надгробки, які були розбиті або переміщені, слід повертати на єврейські кладовища.

 

Це вже не перша схожа знахідка в Коломиї. Так, торік у серпні понад сто мацев виявили біля Коломийського політехнічного коледжу, коли ремонтували теплотрасу на території навчального закладу.

 

06.03.2020

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