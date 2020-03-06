Депутат "ОПЗЖ" контактував у Франції з парламентарем, що потрапив у реанімацію з Covid-2019.

Народний депутат партії "Опозиційна платформа – За життя" Олег Волошин наприкінці лютого відвідав Францію, де мав зустріч із депутатом Національної асамблеї Жаном-Люком Рейтцером, котрий, як виявилося, заразився коронавірусом і зараз перебуває в реанімації.

Про це повідомляє інтернет-видання "Європейська правда".

Олег Волошин 27 лютого опублікував у Facebook повідомлення, у котрому написав, що мав зустріч із французьким колегою: "Розкішний краєвид за вікном кабінету колеги з Національної асамблеї Жана-Люка Рейтцера, звичайно, викликає заздрість, але не відволікає від головного: підготовки першої чотиристоронньої зустрічі парламентського виміру нормандського формату", – написав Волошин.

Текст нотатки наразі приховано – утім, медії диспонують копією.

Згідно з інформацією народної депутатки Вікторії Сюмар ("Європейська солідарність"), коли підтвердилася інформація про занедужання французького парламентаря, Олега Волошина ізолювали після втручання Голови Верховної Ради та секретаря РНБО. "Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів", – прокоментувала поведінку опонента пані Сюмар.

Депутатка висловила сподівання, що обсервація буде повною.

68-річний Жан-Люк Рейтцер, депутат партії "Республіканці" з Ельзасу, був госпіталізований у четвер з підозрою на коронавірус. Результат аналізів підтвердив захворювання.

"Депутат перебуває у реанімації, його стан вважається серйозним", – ідеться у повідомленні французького парламенту.

Рейтцер востаннє був присутній на парламентському засіданні 25 лютого.

У французькому парламенті почали внутрішнє розслідування, аби встановити, хто контактував з інфікованим депутатом. Депутатів та співробітників, які мали з ним тісний контакт у період між 24 по 28 лютого, попередили про зараження колеги.