На Львівщині СБУ викрила торговців зброєю.



На Львівщині викрили та припинили діяльність угруповання, учасники якого незаконно збували зброю. Про це інформує УСБУ у Львівській області.

За попередньою версією слідства, організаторами «бізнесу» були власник однієї з львівських туристичних фірм та його знайомий, колишній військовослужбовець ЗСУ. Через закордонні зв’язки відставник закуповував зброю в одній із європейських країн і нелегально переправляв її в Україну. А його спільник відповідав за пошук «клієнтів» та організовував збут. Покупцями були переважно представники місцевих кримінальних кіл. Кур’єром «працював» місцевий безробітний чоловік.

Власника туристичної фірми правоохоронці затримали в середмісті Львова під час чергової спроби збуту двох пістолетів-автоматів «Скорпіон» і двох пістолетів «Глок» і «CHZ» чеського та вітчизняного виробництва, чотирьох магазинів, набоїв до них. За нелегальний товар зловмисник планував отримати $ 8700.

Раніше правоохоронці задокументували ще два факти продажу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час п’яти обшуків, проведених за місцями проживання учасників групи у Львові та області, вилучено автомат АК-47, пістолет Smith & Wesson, гранату, велику кількість патронів, а також холодну та колекційну зброю без документів, понад 2 тисячі доларів і паспорт, виданий іноземною установою. Виявлену зброю надіслали для проведення відповідних експертиз.

У межах кримінального проводження, відкритого за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) ККУ, вирішують питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Слідчі також перевіряють причетність туристичної фірми до оборудок із коштами та підробкою документів.