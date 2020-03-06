Канадський міністр зустрівся з двома головами МЗС України упродовж доби.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань через зміну уряду в Україні упродовж доби зустрівся з двома головами МЗС України – спершу з ексміністром Вадимом Пристайком (нині – віцепрем'єр), а потім із ексвіце-прем'єром, а нині міністром Дмитром Кулебою.

Пан Кулеба з цього приводу жартує у Twitter: "Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань може претендувати на рекорд Гіннеса: він зустрівся з двома міністрами закордонних справ України всього за 24 години", – написав Кулеба після зустрічі з Шампанем.

Голова МЗС України додав, що високо цінує постійно підтримку з боку Канади. "Україна тішиться, що має правдивого друга в цьому мінливому світі", – додав він.

Франсуа-Філіп Шампань задоволений тим, що зустрівся з Кулебою в преший день його роботи міністром. "Ми працюватимемо тісно разом з метою збереження українського суверенітету та територіальної цілісності, поглиблюючи українсько-канадські зв'язки", – написав пан міністр у Twitter.

Під час зустрічі також ішлося про розслідування обставин збиття українського літака іранського ракетою.