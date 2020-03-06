Прем'єр-міністр Шмигаль подав би воду в Крим.

 

Новопризначений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що він виступає за відновлення водопостачання в анексований Крим через турботу про гуманітарні потреби українців.

 

Про це Шмигаль заявив в телефірі на телеканалі "1+1". Після програми він уточнив у своєму дописі у Facebook, що його зле витлумачили, і насправді він не бачить належних передумов для постачання води в Крим.

 

 

"Питання подавання води в окупований Крим – це не питання торгівлі з окупантом, це не  питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Неподача туди води призведе до гуманітарної катастрофи... Там живуть українці, ми не перекриємо воду для українців", – сказав Шмигаль у телестудії.

 

Прем'єр додав, що Крим – це Україна, натомість окупант не може нести відповідальність за українців, котрі там живуть.

 

Після ефіру Денис Шмигаль уточнив, що його слова зле витлумачили. 

 

"Формат ток-шоу – не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим", – написав він у Facebook.

 

"Укотре хочу наголосити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо допомагати цим людям. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми піклуємося про них. Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду, яка піде на військові бази, неможливо. Ця теза загубилася у галасі студії", – поскаржився голова уряду.

 

"Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", – додав Шмигаль.

 

06.03.2020

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