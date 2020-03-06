Сенаторка Елізабет Воррен вийшла з президентських перегонів.

Таким чином за номінацію від Демократичної партії змагатимуться лише двоє – Джо Байден і Берні Сандерс.

Сенаторка-демократка від штату Массачусетс Елізабет Воррен оголосила в четвер, п’ятого березня, про вихід з боротьби за висунення єдиним кандидатом від Демократичної партії на виборах президента США. Політикиня коротко поспілкувалася з журналістами біля свого будинку в Кембриджі і поскаржилася на те, що не змогла знайти золоту середину в умовах, коли однопартійці обрали дві крайні позиції. «Коли я у все це тільки вплутувалася, мені говорили, що смуги для руху – тільки дві. Я думала, що все одно є простір для проведення кампанії дещо іншого кшталту. Мабуть, виявилося, що це не так», – процитувало її слова видання Politico.

Таким чином тепер у боротьбі за номінацію фактично залишилися тільки два основні суперники – колишній віцепрезидент і помірний демократ, 77-річний Джо Байден і сенатор від штату Вермонт, лівий соціаліст, 78-річний Берні Сандерс.

Елізабет Воррен поки що не уточнила, кого з двох конкурентів – Байдена чи свого давнього ідеологічного соратника Сандерса – вона підтримає. Політикиня пообіцяла, що ухвалить відповідне рішення пізніше.

Протягом цьогорічної кампанії 70-річна Елізабет Воррен, чиєю центральною тезою була боротьба з корупцією, залишалася основним конкурентом Сандерса в лівому спектрі Демпартії. У 2014 році вона опублікувала «Одинадцять заповідей прогресизму». У число оприлюднених постулатів увійшли, зокрема, жорстке регулювання корпорацій, доступність освіти, інвестиції в науку і захист навколишнього середовища, підвищення заробітної плати, рівна оплата праці.