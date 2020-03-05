Російсько-турецького збройного протистояння поки що вдалося уникнути.

Путін і Ердоґан домовилися про нове перемир'я в Сирії

 

 

Росія і Туреччина домовилися про встановлення нового перемир'я в сирійській провінції Ідліб. Такими стали результати шестигодинних перемовин президентів двох країн Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердоґана, які у четвер, п’ятого березня, відбулися в Москві. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru. Перемир'я на півночі Сирії почнеться о 00:00 в ніч на п'ятницю, шостого березня.

 

«Ми не завжди згодні з нашими турецькими партнерами в оцінках того, що відбувається в Сирії, але завжди нам вдавалося знаходити точки дотику. Так сталося і цього разу. За підсумками наших переговорів ми погодили спільний документ, положення якого оголосять міністри закордонних справ. У ньому викладені ті рішення, які ми разом з президентом Турецької Республіки паном Ердоґаном виробили в ході сьогоднішніх більш ніж шестигодинних консультацій», – заявив Путін на пресконференції за підсумками перемовин.

 

Ердоґан, своєю чергою, наголосив, що Туреччина зробить усі необхідні кроки для припинення вогню. «Наше завдання полягає в тому, щоб не погіршувати ще більше гуманітарну ситуацію в цьому реґіоні. Ми докладатимемо всіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу всім нужденним і допомогти біженцям повернутися до своїх домівок», – запевнив турецький лідер.

 

При цьому Ердоґан зазначив, що Туреччина залишає за собою право відповідати на напади з боку сирійської армії. Хоча пообіцяв, що в цьому питанні Анкара координуватиме свої дії з Москвою.

 

Нагадаємо, що в ніч на 28 лютого внаслідок удару урядової армії Сирії в Ідлібі були вбито 33-х турецьких військовослужбовців. У відповідь турецька армія завдала ударів з землі і з повітря по позиціях сирійських урядових сил, яких підтримує Росія.

05.03.2020

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