В Україні готуються до закриття шкіл через коронавірус.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Україні найближчим часом через можливе поширення коронавірусної інфекції введуть заборону на масові заходи та тимчасово закриють школи.

Про це він повідомив під час зустрічі Президента Володимира Зеленського з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, які перебували в обсервації в медичному центрі в Нових Санжарах на Полтавщині, інформує УНІАН.

"Найближчим часом ми, на жаль, будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, буде розрив навчальних процесів, щоб обмежити масові скупчення людей", – заявив він.

Ляшко нагадав, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом – "треба щонайменше за півтора-два метри бути від людини, щоб не інфікуватись".

3 березня в Україні підтверджено перший випадок коронавірусу – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівецької області. Медики госпіталізували інфікованого, його дружина перебуває на обсервації.