Був для лемків інституцією. Стефан Гладик (1948-2020)

Павел Смоленський

 

Як майже кожен лемко його покоління народився на західних землях, в Ґурецьку, куди його батьків виселили в 1947 році з Кунькова, села з-під Горлиць у рамках антиукраїнської і антилемківської акції "Вісла". На рідну землю родина повернулася аж в 1956 році.

 

У 1989 році він виступив співзасновником найбільшої лемківської організації – Об'єднання лемків — і п'ять каденцій був головою Об'єднання. Був він також у керівництві Всесвітньої федерації лемків і був депутатом Горлицького повіту. Кавалер Ордену відродження Польщі і українського Ордену князя Ярослава Мудрого за заслуги перед лемківською і українською спільнотами та розбудову польсько-українського братерства.

 

 

Був видавцем лемківського букваря. Ефективно домагався введення двомовної ономастики в Горлицькому повіті. Дбав про спадок Епіфанія Дровняка, лемківського художника, відомого як Никифор; спричинився до побудови йому пам'ятника. Відновлював знищені бескидські церкви і малу сакральну архітектуру.

 

Був невисоким, дрібоньким, великого серця. Починаючи від 1986 року був співорганізатором фестивалю Лемківська ватра в бескидській Ждині – найбільшої культурної події цієї етнічної групи в Польщі і на світі. Протягом понад двадцяти років домовлявся і домагався припинити вирубку дерев в приватних лісах Нижнього Бескиду, що відійшли від державного лісництва

 

Помер 3 березня 2020 р. у віці 72 років.

 


 

Paweł Smoleński
Był dla Łemków instytucją. Stefan Hładyk (1948-2020)
Gazeta Wyborcza, 5.03.2020

 

 

 

05.03.2020

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