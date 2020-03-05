Андрухович може стати Почесним громадянином Франківська.

Юрій Андрухович може стати Почесним громадянином Івано-Франківська, якщо погодиться з присвоєнням такого звання. Опрацювати це питання доручив сьогодні мер Франківська Руслан Марцінків.

«Цього року виповнюється 60 років Юрію Андруховичу. Його ім'я знають не тільки в Україні, але й у світі. Тому дав доручення опрацювати питання вручення відзнаки Почесного громадянина міста. Звісно, за згодою Юрія. Адже Франківськ пишається ним!» – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.

Юрію Андруховичу виповниться 60 років 13 березня. До слова, з цієї нагоди колеги з мистецького Підземного переходу «Ваґабундо» влаштують письменникові випровадини на пенсію. Про це йдеться на fb-сторінці Підземний перехід Ваґабундо.

Охочих долучитися до випровадин чекатимуть у Підземному переході «Ваґабундо» 18 березня.

«…оскільки у соленізанта є цілих два роботодавці – він сам і його муза, то цю життєву фазу легальної бездіяльності доведеться зустріти самопроводами на пенсію, яка має всі шанси стати ще однією його музою. Приходьте посприяти, попідглядати, попідтримувати попід руки новонароджувану пенсію, see you!» – запрошує іванофранківець, фотомитець і блогер Ростислав Шпук.

Ностальґійно-ювілейний кіновечір Юрія Андруховича «Досягнення» з плавним переходом у випровадини на пенсію розпочнеться о 18:00.

Приблизний перебіг подій (ППП):

Ностальґійно-ювілейний кінопоказ (коментує Юрій Андрухович) – 18:00–19:30

Плавний перехід – 19:30–19:45

Неофіційне відзначення з привітанням і частуванням – 20:00– ?