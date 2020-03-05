Коронавірус прийшов і в Польщу.

Вчора перший випадок зараження новим коронавірусом виявлено в 66-річного пацієнта, який від 2 березня лежить у лікарні в Зеленій Ґурі. У цьому ж шпиталі перебувають ще шість осіб з підозрою на COVID-19.

Пацієнт почувається добре, не температурить, проходить симптомне лікування. Вірус привіз із Німеччини: поїхав туди до родини на фестиваль в Гайнсберґ (Вестфалія), де вже зафіксовано 80 випадків COVID-19. З Німеччини повертався рейсовим автобусом, у Слубіцах на кордоні пересів на власне авто; мешкає в Цибінці біля Німеччини, за 60 км від Зеленої Ґури. Відчувши симптоми хвороби, сам зателефонував лікарю, за ним приїхала спеціалізована швидка. В лікарняній лабораторії протягом години виключити підозру на грип — і аналізи відвели у Варшаву. Звідти прийшло підтвердження на COVID-19.

У місті почалася паніка, на два тижні заборонені масові акції, полиці магазиців опустіли. Люди скуповують риж, гречку, макарони та туалетний папір.

Всього в Польщі з підозрою на коронавірус пройшли обстеження 4954 особи, 65 з них шпитальовано, 349 – карантизовано.

У Європі коронавірус ще не був зафіксований лиш у Словаччині, Молдові, Болгарії, Сербії, Чорногорії, Косово та Ватикані.

Всього у світі на ранок 5 березня зафіксовано 95425 випадків захворювання на новий коронавірус, 84,3% з них припадає на Китай (в тому числі більше половини всіх випадків у світі – 52% – у Вухані, де захворіло майже п'ять осіб з кожної тисячі мешканців; на Хубей поза Вуханем припадає ще 19%), 6,0% – у Південній Кореї, 3,2% – в Італії, 3,0% – в Ірані, ще 3,4% – в решті країн світу.

В самій Італії 88% всіх випадків COVID-19 зосереджено в трьох із 20-ти реґіонів: 59% – Ломбардія (центр реґіону Мілан), 18% – Емілія-Романь (Болонья), 11% – Венето (Венеція), з 3089 хворих загалом померло 107 осіб (рівень смертності 3,5%, в Ломбардії та Емілія-Романьї – 4,0%, у Венето – 1,6%).

У Південній Кореї 75% всіх зафіксованих випадків зосереджено в Теґу (звідки походить зеро-пацієнтка з секти Сінчонджі), ще 15% – з Кьонсані (де зеро-пацієнтка була на похороні). За цей час у Кореї померло 35 хворих, рівень смертності становить 0,6%; високу кількість зафіксованих випадків та низький рівень смертності можна пояснити тим, що в країні тести на коронавірус пройшло майже 150 тисяч осіб.

В Ірані ж при 2922 офіційно зареєстрованих хворих зафіксовано 92 смерті (3,1%), 44% всіх хворих зосереджено в Тегерані. Характерною особливістю Ірану є те, що новий вірус тут виявлено в багатьох іранських чиновників високого рангу – зокрема у голови служби екстреної медичної допомоги та у 23-х із 290 депутатів парламенту країни. В понеділок від коронавірусу помер 71-річний Мохаммад Мірмохаммаді – член Ради верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Крім Італії, більше сотні заражених зафіксовано у Франції (285 випадків, 4 смерті, 1,4% смертності), в Німеччині (262 випадки при відсутності смертельних) та Іспанії (228 випадки, 2 смерті, 0,9% смертності).

В Китаї рівень смертності – 3,7%, зокрема у Вухані – 4,6%, а в Китаї поза Хубеєм – 0,8%. Якщо ж рахувати смертність серед тих, хто перейшов хворобу, вилікувався чи помер – то в цілому Китаї цей рівень становить 5%, але в самому Вухані 8,1%, в той час як в Китаї поза Хубеєм – 0,9%.