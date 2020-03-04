Помер багатолітній голова Об’єднання лемків Стефан Гладик.

3 березня після тривалої хвороби помер багатолітній голова Об’єднання лемків. Про це повідомила на fb-сторінці народна депутатка Софія Федина з посиланням на доньку Стефана Гладика Наталю.

 

 

Стефан Гладик пішов у засвіти на 73-му році життя. Він був відомим лемківським громадським діячем у Польщі, співзасновником (1990 р.) і багатолітнім головою Об’єднання лемків у Польщі — однієї з найбільших лемківських організацій у країні, членом президії Світової федерації українських лемківських об'єднань (СФУЛО). Також був членом Спільної комісії уряду з питань національних і етнічних меншин. Багато років свого життя присвятив розвитку фестивалю "Лемківська ватра" у Ждині.  

 

Похоронні обряди розпочнуться у православній церкві в Білянці Опіки Божої Матері та Почаївської ікони Божої Матері 5 березня 2020 року о 10:00. Родина просить не приносити на похорон свічок і квітів, а краще допомогти нужденним.

 

 

«Твердий лемко, який з вигнання повернувся до рідної Білянки і всеціло віддався праці для збереження рідної культури та захисту прав лемків. Належав до тих лемків, які бачили себе від’ємною частиною українського народу і завжди це підкреслював. Був вірним сином Православної Церкви...» – згадує про нього голова Українського товариства в Любліні Григорій Купріянович.

 

Співчуття родині та лемківській громаді висловили також Посольство України у Польщі й особисто посол Андрій Дещиця:

 

 «Усе своє життя він присвятив турботі про долю українського народу, користувався великою повагою як серед розкиданих по всьому світу українців, так і поляків. Ми щиро вдячні пану Штефану та усім, хто завжди був поруч з ним і допомагав у його діяльності, за титанічну працю на ниві збереження української національної ідентичності та історичної пам’яті, українських традицій, культури, мистецтва і духовної спадщини Лемківщини.

На його вік припали нелегкі часи і важкі випробування, але він завжди з гідністю долав усі перешкоди і досягав успіхів в ім’я українського народу та заради зміцнення дружніх українсько-польських відносин.

Пам'ять про б.п. Штефана Гладика та його життєвий шлях назавжди залишиться у наших серцях, допомагатиме нам примножувати його багатолітні надбання і здобутки у колі дружньої родини Об’єднання лемків.

Висловлюємо слова підтримки рідним і близьким померлого. Розділяємо Вашу скорботу і біль, сумуємо і молимося разом з Вами. Нехай спочиває в мирі. Вічная пам'ять».

04.03.2020

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