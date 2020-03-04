Помер багатолітній голова Об’єднання лемків Стефан Гладик.

3 березня після тривалої хвороби помер багатолітній голова Об’єднання лемків. Про це повідомила на fb-сторінці народна депутатка Софія Федина з посиланням на доньку Стефана Гладика Наталю.

Стефан Гладик пішов у засвіти на 73-му році життя. Він був відомим лемківським громадським діячем у Польщі, співзасновником (1990 р.) і багатолітнім головою Об’єднання лемків у Польщі — однієї з найбільших лемківських організацій у країні, членом президії Світової федерації українських лемківських об'єднань (СФУЛО). Також був членом Спільної комісії уряду з питань національних і етнічних меншин. Багато років свого життя присвятив розвитку фестивалю "Лемківська ватра" у Ждині.

Похоронні обряди розпочнуться у православній церкві в Білянці Опіки Божої Матері та Почаївської ікони Божої Матері 5 березня 2020 року о 10:00. Родина просить не приносити на похорон свічок і квітів, а краще допомогти нужденним.

«Твердий лемко, який з вигнання повернувся до рідної Білянки і всеціло віддався праці для збереження рідної культури та захисту прав лемків. Належав до тих лемків, які бачили себе від’ємною частиною українського народу і завжди це підкреслював. Був вірним сином Православної Церкви...» – згадує про нього голова Українського товариства в Любліні Григорій Купріянович.

Співчуття родині та лемківській громаді висловили також Посольство України у Польщі й особисто посол Андрій Дещиця: