Греція звільнила з-під арешту екскомбата "Айдару".

 

Народного депутата України VIII скликання, екскомандира “Айдару” Сергія Мельничука звільнили з-під варти у Греції.

 

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє “Укрінформ”.

 

“Мельничука звільнили з-під варти”, – зазначив він.

 

Директор департаменту поінформував, що звільнення відбулося за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення та перегляд заявки Росії щодо затримання Мельничука.

 

Прокурор грецького міста Салоніки у вівторок, 3 березня, мав розглянути справу Мельничука і ухвалити рішення про утримання його під вартою або звільнення.

 

Сам Мельничук підтвердив у Facebook факт звільнення. Він подякував усім за підтримку. "Проблема, що трапилася зі мною, може трапитися з кожним, хто приймав участь у теперішній війні з Росією", – написав ексдепутат.

 

04.03.2020

До теми

Повернення в Берлін
Маріо Варґас Льйоса
Досить мені прибути в аеропорт чи на вокзал, і я відразу ж знаю, приймає мене місто чи відштовхує. З Берліном я з першої миті знав, що міг би прожити там усе життя.
03.03.20 | | Дискурси
Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух у суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.