Греція звільнила з-під арешту екскомбата "Айдару".

Народного депутата України VIII скликання, екскомандира “Айдару” Сергія Мельничука звільнили з-під варти у Греції.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, повідомляє “Укрінформ”.

“Мельничука звільнили з-під варти”, – зазначив він.

Директор департаменту поінформував, що звільнення відбулося за рішенням прокурора на підставі повідомлення центрального органу Інтерполу про призупинення та перегляд заявки Росії щодо затримання Мельничука.

Прокурор грецького міста Салоніки у вівторок, 3 березня, мав розглянути справу Мельничука і ухвалити рішення про утримання його під вартою або звільнення.

Сам Мельничук підтвердив у Facebook факт звільнення. Він подякував усім за підтримку. "Проблема, що трапилася зі мною, може трапитися з кожним, хто приймав участь у теперішній війні з Росією", – написав ексдепутат.