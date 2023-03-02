У Греції проходять акції протесту, спровоковані катастрофою на залізниці.

Працівники залізниці по всій Греції розпочали одноденний страйк.

Після залізничної катастрофи у Греції у ніч на середу, першого березня, у країні спалахнули протести. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС. Сутички протестувальників з поліцією сталися, зокрема, в Атенах біля штаб-квартири компанії Hellenic Train, яка обслуговує грецькі залізниці. Поліціянти застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які кидали в них каміння та палили багаття на вулицях.

За останніми даними, внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського потягів поблизу міста Лариса загинули 43 особи, понад 60 отримали поранення. Більшість з 350 пасажирів потяга були молодими студентами, які поверталися до Салонік після довгих вихідних, присвячених грецькому православному посту.

Уряд пообіцяв, що проведе незалежне розслідування та встановить справжні причини того, що сталося. У зв'язку з катастрофою в Греції було оголошено триденну жалобу.

«Все у цій трагедії, на жаль, переважно вказує на людський фактор. Правосуддя зробить свою справу. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – запевнив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у телезверненні.

Попередньо 59-річного начальника станції в Ларисі було звинувачено у вбивстві з необережності. Він заперечує свою провину, називаючи причиною катастрофи технічну несправність. Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що вони неодноразово попереджали багато років.

Працівники залізниці по всій Греції розпочали одноденний страйк. На їхню думку, офіційна влада не приділяє належної уваги залізницям. «Біль переріс у гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян. Неповага, яку протягом багатьох років виявляли уряди до грецьких залізниць, призвела до трагічного результату», – йдеться у заяві профспілки залізничників. Через страйк було скасовано багато залізничних рейсів.

Міністр транспорту Костас Караманліс подав до демісії через катастрофу, заявивши, що візьме на себе відповідальність за «давні невдачі влади» у виправленні залізничної системи, яка, за його словами, не відповідає 21 століттю.