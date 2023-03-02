У Греції проходять акції протесту, спровоковані катастрофою на залізниці.

Працівники залізниці по всій Греції розпочали одноденний страйк.

 

 

Після залізничної катастрофи у Греції у ніч на середу, першого березня, у країні спалахнули протести. Про це повідомляє телерадіокомпанія ВВС. Сутички протестувальників з поліцією сталися, зокрема, в Атенах біля штаб-квартири компанії Hellenic Train, яка обслуговує грецькі залізниці. Поліціянти застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які кидали в них каміння та палили багаття на вулицях.

 

За останніми даними, внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського потягів поблизу міста Лариса загинули 43 особи, понад 60 отримали поранення. Більшість з 350 пасажирів потяга були молодими студентами, які поверталися до Салонік після довгих вихідних, присвячених грецькому православному посту.

 

Уряд пообіцяв, що проведе незалежне розслідування та встановить справжні причини того, що сталося. У зв'язку з катастрофою в Греції було оголошено триденну жалобу.

 

«Все у цій трагедії, на жаль, переважно вказує на людський фактор. Правосуддя зробить свою справу. Винні будуть притягнуті до відповідальності», – запевнив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у телезверненні.

 

Попередньо 59-річного начальника станції в Ларисі було звинувачено у вбивстві з необережності. Він заперечує свою провину, називаючи причиною катастрофи технічну несправність. Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, про що вони неодноразово попереджали багато років.

 

Працівники залізниці по всій Греції розпочали одноденний страйк. На їхню думку, офіційна влада не приділяє належної уваги залізницям. «Біль переріс у гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян. Неповага, яку протягом багатьох років виявляли уряди до грецьких залізниць, призвела до трагічного результату», – йдеться у заяві профспілки залізничників. Через страйк було скасовано багато залізничних рейсів.

 

Міністр транспорту Костас Караманліс подав до демісії через катастрофу, заявивши, що візьме на себе відповідальність за «давні невдачі влади» у виправленні залізничної системи, яка, за його словами, не відповідає 21 століттю.

02.03.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Доброчесність посадовців і militant democracy
Михайло САВЧИН
Стосовно колаборантів треба, виходячи зі статті 4 Конституції, врегулювати порядок припинення їхнього громадянства України та особливості їх правового статусу із механізмами депортації до Московії
01.03.23 | | Україна
The Dark Side of the Moon. 50 років
Лукаш Камінський
Альбом приніс музикантам Pink Floyd безсмертя і цілком незлі гроші. Його сила – це музика, з усією її магією, загадковістю та непередбачуваністю
01.03.23 | | Дискурси
371-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Минулої доби російські збройні угруповання вели активні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, підрозділи Збройних Сил України відбили понад 85 атак російського ворога.
01.03.23 | | Україна
Стара шкіра, нова шкіра
Марія Бакало
Мені гордо за цей танець свободи, який ми танцюємо: «рухатись політично» значить «рухатись вільно», рух до вільності не можна здійснити лиш раз, бо (і кожен українець тепер добре це знає), коли забудеш танцювати цей танець, збагнеш, що тебе нема.
28.02.23 | | Штука
370-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російська федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.
28.02.23 | | Україна
ChatGPT провіщає інтелектуальну революцію
Генрі Кіссінджер - Ерік Шмідт - Даніель Гуттенлохер
Штучний інтелект може породити третій спосіб пізнання світу, який не є ані людським розумом, ані вірою
27.02.23 | | Дискурси
Лютий – рік
Юрко ТИМЧУК
Україна залишається в епіцентрі великої геополітики, але хай Бог милує від такої популярності, що надто дорого коштує для українців.
27.02.23 | | Україна
Зберігайте спокій
МАЙКЛ
Невидимі жертви війни. Їх немає в офіційній статистиці, бо їх вбила не куля, їх вбили постійний неспокій, тривога, страшна невідомість і страх
27.02.23 | | Дискурси

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.