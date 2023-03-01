Щонайменше 32 людини загинули внаслідок залізничної аварії у Греції.

Причини зіткнення двох потягів наразі невідомі.

Щонайменше 32 людини загинули і ще 85 отримали поранення внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного потягів у Фесалії на півночі Греції, за 230 км на північний захід від Атен. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Внаслідок аварії, яка сталася у ніч на середу, першого березня, кілька вагонів пасажирського потяга зійшли з рейок, частина з них спалахнула.

«В Євангелісмосі сталося лобове зіткнення на великій швидкості двох потягів: вантажного потяга та потяга IC 62, який відправлявся з Атен до Салоніки», – йдеться у заяві грецького залізничного оператора Hellenic Train. Вантажний потяг прямував зі Салоників до Лариси. За повідомленням Hellenic Train, у пасажирському потязі перебувало щонайменше 350 осіб. Причини зіткнення двох потягів наразі невідомі.

Очевидці розповідали, що кількох пасажирів викинуло з вікон під час удару. Колеса та інші деталі обох потягів розлетілися на десятки метрів. Як зазначив губернатор Фессалії Костас Агорастос, перші два вагони пасажирського потяга повністю зруйновані, третій зійшов із рейок і серйозно постраждав.

Пасажирів, яким не знадобилася медична допомога, було евакуйовано автобусами до Салоніки. Поранених було відправлено до найближчих шпиталів. Деяким із них були потрібні термінові операції.

На місце аварії виїхали президентка Греції Катерина Сакелларопулу, прем'єрміністр Кіріакос Міцотакіс та міністр транспорту Костас Караманліс.