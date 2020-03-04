Форум видавців популяризуватиме поезію в Tik Tok.

Форум видавців спільно з книжковими блогерами Іриною Юрченко (@irinyurch), Тетяною Морарь (@te.more) та Лілією Гордієнко (@big_book_blog) оголосив конкурс відеопоезій #Вірш_у_кадрі, який триватиме в соціальній мережі Tik Tok з 1 по 21 березня 2020 року.

Завдяки такому конкурсу його ініціатори хочуть популяризувати дитяче читання, зокрема поезії українських авторів, а також збільшити україномовний контент у соціальних мережах і збагатити його українською класичною та сучасною поезією.

Тема конкурсу: «Час». Вік учасників – до 16 років. Можна обрати вірш або уривок з вірша будь-якого українського автора українською мовою, який відповідає темі конкурсу. Читець має вивчити обраний вірш або уривок напам’ять (читання з будь-якого носія для участі в конкурсі не приймають) і записати відеоролик із декламуванням вірша/уривка. Тривалість відеоролика – до 15 секунд. Відтак декламатор має викласти ролик в обліковому записі в соціальній мережі Tik Tok, вказавши відповідні хештеги конкурсу – #Вірш_у_кадрі, #Knygomania, #Книгоманія, #флексTikTok, #ШКОЛА.

Переможців конкурсу оголосять у Всесвітній день поезії, 21 березня 2020 року, на офіційному сайті «Форуму видавців» (bookforum.ua) і на сторінках громадської організації у соціальних мережах Facebook та Instagram. Переможець або переможниця отримають подарунки: брендовану футболку й торбу книжок від «Форуму видавців».

Визначення переможців-читців відбудеться за найбільшою кількістю «вподобайок» під відеороликом у Tik Tok, а також за рішенням експертного журі, яке враховуватиме відповідність темі, креативний підхід, формат подачі та загальне враження від відеоролика.

Дізнатися більше про конкурс та ознайомитися з умовами можна за посиланням.