Ліга націй UEFA: Україні випали Іспанія та Німеччина.

 

У новому сезоні Ліги націй UEFA Україна зіграє у "групі смерті" проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії: під час жеребкування групової стадії турніру 2020/2021 років, котре відбулося у швейцарському місті Ньон, Україна потрапила до групи 4 Ліги A.

 

 

Нагадаємо, у першому сезоні Ліги націй збірна України виступала у Лізі B, й зайняла у своїй групі перше місце, випередивши Словаччину та Чехію, – відтак синьо-жовті кваліфікувалися до елітного дивізіону.

 

Перед жеребкуванням команда Андрія Шевченка перебувала в третьому за силою кошику.

 

Шевченко відреаґував на результати жеребкування спокійно.

 

"Я гадаю, що це вже досягнення – потрапити до групи з найсильнішими командами Європи. У жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні збірні, але й цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків", – прокоментував тренер.

 

Згідно з графіком турніру, команди зіграють одна з одною вдома й на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, де відбудуться півфінали, матч за третє місце і фінал (у турнірі 2018/2019 перемогла Португалія).

 

Дати матчів: 3-5 вересня, 6-8 вересня, 8-10 жовтня, 11-13 жовтня, 12-14 листопада, 15-17 листопада 2020 року. Фінальна стадія: червень 2021 року.

 

 

Результати жеребкування Ліги націй 2020/2021:

 

Ліга A

Група 1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди
Група 2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія
Група 3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія
Група 4: Німеччина, УКРАЇНА, Іспанія, Швейцарія

 

Ліга B

Група 1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія
Група 2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія
Група 3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія
Група 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Уельс

 

Ліга C

Група 1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія
Група 2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія
Група 3: Молдова, Словенія, Косово, Греція
Група 4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

 

Ліга D

Група 1: Мальта, Андорра, Фарерські острови, Латвія
Група 2: Сан-Марино, Гібралтар, Ліхтенштейн

 

04.03.2020

До теми

Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі
Пролітаючи над:.. Палац Лянцкоронських в Роздолі
Ігор МАРТИНІВ
Найрозкішніший маєток Галичини тепер в стані повного занепаду. Може, ми останнє покоління, що бачить палац на власні очі. Відео із циклу "Пам'ятки Галичини"
28.02.20 | | Галичина
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.