Ліга націй UEFA: Україні випали Іспанія та Німеччина.

У новому сезоні Ліги націй UEFA Україна зіграє у "групі смерті" проти Німеччини, Іспанії та Швейцарії: під час жеребкування групової стадії турніру 2020/2021 років, котре відбулося у швейцарському місті Ньон, Україна потрапила до групи 4 Ліги A.

Нагадаємо, у першому сезоні Ліги націй збірна України виступала у Лізі B, й зайняла у своїй групі перше місце, випередивши Словаччину та Чехію, – відтак синьо-жовті кваліфікувалися до елітного дивізіону.

Перед жеребкуванням команда Андрія Шевченка перебувала в третьому за силою кошику.

Шевченко відреаґував на результати жеребкування спокійно.

"Я гадаю, що це вже досягнення – потрапити до групи з найсильнішими командами Європи. У жодному разі не очікував слабких суперників. Так, нам випали сильні збірні, але й цікавіше буде грати. Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків", – прокоментував тренер.

Згідно з графіком турніру, команди зіграють одна з одною вдома й на виїзді. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, де відбудуться півфінали, матч за третє місце і фінал (у турнірі 2018/2019 перемогла Португалія).

Дати матчів: 3-5 вересня, 6-8 вересня, 8-10 жовтня, 11-13 жовтня, 12-14 листопада, 15-17 листопада 2020 року. Фінальна стадія: червень 2021 року.

Результати жеребкування Ліги націй 2020/2021:

Ліга A

Група 1: Польща, Боснія і Герцеговина, Італія, Нідерланди

Група 2: Ісландія, Данія, Бельгія, Англія

Група 3: Хорватія, Швеція, Франція, Португалія

Група 4: Німеччина, УКРАЇНА, Іспанія, Швейцарія

Ліга B

Група 1: Румунія, Північна Ірландія, Норвегія, Австрія

Група 2: Ізраїль, Словаччина, Шотландія, Чехія

Група 3: Угорщина, Туреччина, Сербія, Росія

Група 4: Болгарія, Ірландія, Фінляндія, Уельс

Ліга C

Група 1: Азербайджан, Люксембург, Кіпр, Чорногорія

Група 2: Вірменія, Естонія, Північна Македонія, Грузія

Група 3: Молдова, Словенія, Косово, Греція

Група 4: Казахстан, Литва, Білорусь, Албанія

Ліга D

Група 1: Мальта, Андорра, Фарерські острови, Латвія

Група 2: Сан-Марино, Гібралтар, Ліхтенштейн