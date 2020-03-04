Президент США позивається з газетою The Washington Post.

Справа стосується статтей у виданні, де йдеться про можливу змову команди Трампа з Кремлем.

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа подав позов до суду проти газети The Washington Post за нібито наклеп в статтях про змову з Москвою під час передвиборчої кампанії 2016 року. Про це повідомив телеканал CBS New. У позовній заяві, поданій до суду у Вашінґтоні й оприлюдненій штабом Трампа у вівторок, третього березня, зазначено, що видання публікувало свідомо «помилкові і наклепницькі висловлювання».

Позов стосується двох колонок, опублікованих в червні 2019 року, авторства оглядачів Ґреґа Сарґента (Greg Sargent) та Пола Вальдмана (Paul Waldman). У них йшлося, зокрема, про евентуальну співпрацю команди Трампа з Росією під час передвиборчих перегонів 2016 року і про ймовірність наявності домовленостей перед виборами 2020 року з тією ж Росією, а ще – з Північною Кореєю. Позовна заява посилається на результати розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, яке не виявило таємної змови між штабом Трампа і представниками Росії перед виборами 2016 року.

The Washington Post звинувачують у систематичній упередженості, спрямованій на погіршення іміджу Дональда Трампа.

Тижнем раніше аналогічний позов був поданий до суду Нью-Йорка проти газети The New York Times.