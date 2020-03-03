Гончарук облишив спроби захищати своє прем'єрство.

Кабінет Міністрів України заперечив достовірність повідомлення про те, начебто прем'єр-міністр Олексій Гончарук звернувся до суду з проханням недопустити розгляду у Верховній Раді питання про його відставку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну, поширеному у вівторок увечері.

"Інформація про нібито подану заяву в Окружний адміністративний суд міста Києва прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком не відповідає дійсності. Вся інформація про діяльність прем‘єр-міністра України публікується на офіційних ресурсах уряду та сторінках голови уряду в соціальних мережах", – відцурався Кабмін.

Перед цим Окружний адміністративний суд Києва повідомив: від прем’єра Олексія Гончарука надійшла заява, в якій він вимагає заборонити голові Верховної Ради Дмитру Разумкову включати до порядку денного позачергового пленарного засідання 4 березня питання про відставку прем'єр-міністра України чи звільнення будь-кого з членів Кабміну, а також голосувати за це питання.

Утім, згодом Окружний адмінсуд стер це повідомлення зі своєї сторінки. А голова ОАСК Павло Вовк повідомив, що адміністрація розбиратиметься з тим, хто є заявником.

Як пише видання "Українська правда", голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що Гончарук таки вніс заяву про свою відставку. Це оголошення пролунало від Разумкова на засіданні фракції "Слуга народу".