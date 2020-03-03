Перший коронавірус: Буковинських прикордонників узяли на контроль.

Зміна прикордонників Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус українцем, перебуває під наглядом медиків.

Про це повдіомила аґенція "Укрінформ", покликаючись на начальника пресслужби загону Сергія Бровка.

"Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров'я зміни прикордонників, які здійснювали прикордонні процедури в той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики відслідковують їхню температуру тіла тощо. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", – сказав прикордонник.

Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров'я військовиків.

Наразі медики вивчають коло осіб, котрі контактували з інфікованим українцем. При тім у його дружини, котра супроводжувала супутника в подорожі Італією, немає ознак захворювання; вона перебуває в самоізоляції.

“У дружини інфікованого коронавірусом чернівчанина, яка з ним подорожувала Італією, немає ознак вірусу. Вона перебуває в самоізоляції. Сам пацієнт з 29-го числа в лікарні, ізольований. Чоловік середнього віку. Стан стабільний, запалення легень немає”, – повідомила в.о. директора ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр" Наталія Гопко.

Як уточнив голова облдержадміністрації Сергій Осачук, подружжя із 21 лютого подорожувало Італією. До Сучави з Італії прибули літаком, з Сучави їхали до Чернівців власним транспортом.

"Наразі визначають коло осіб з цього літака”, – сказав Осачук.

Заступник голови ОДА Наталія Гусак підкреслила, що у дружини хворого також візьмуть аналізи на наявність коронавірусу.

“Перевірять і прикордонників, які могли контактувати з хворим, і лікарів "швидкої" тощо. Коло осіб, які могли з ним контактувати, визначено. Їх усіх будуть перевіряти”, – наголосила вона.