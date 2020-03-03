Українці їздять у Росію лише з закордонними паспортами.

На українсько-російському кордоні немає ажіотажу у зв'язку з упровадженням із 1 березня порядку перетину кордону лише зі закордонними паспортами громадянина України. Впродовж першої доби з України до Росії виїхало 7 тисяч осіб, при цім лише 15 прибули на прикордонні пункти з внутрішніми паспортами.

Про це повідомляє "5 канал".

"Майже 7 тисяч громадян України поїхало до Росії за минулу добу, і тільки приблизно 15 прибули на кордон із внутрішніми паспортами. Їм відмовлено в перетині кордону. Поки що ми не бачимо якогось великого невдоволення людей змінами порядку поїздок. Наскільки мені відомо, навіть одна людина, яка не змогла потрапити в Росію, бо мала внутрішній паспорт, сказала: "Ну, значить долею так визначено: сьогодні не зможу потрапити, але зроблю собі документ і тоді поїду", – розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

З його слів, новація істотно пришвидшує оформлення громадян на державному кордоні, адже раніше і з внутрішнього паспорта, і з свідоцтва про народження прикордонникам доводилося фактично в ручному режимі "забивати" в базу прізвище, ім'я, по батькові, номер та серію документа, громадянство. Натомість закордонні паспорти зчитуються рідерами одразу.

"5 канал" свідчить у своєму репортажі, що на пропускному пункті "Бачівськ", Сумщина, черг на кордоні з Росією не було. Громадяни України розповіли журналістам, що перетинають кордон з закордонними паспортами вже давно, а таку ініціативу уряду вважають ще одним кроком до європейської практики.

"У нас там мати в Росії, то ми їдемо її провідувати, то ми знали. У нас просто закордонні вже давно. І це зручно. Тут є чіпи. Прийшов на перевірку, дві хвилини – і тебе відпустили. А коли був старий паспорт, то затримували, і було трохи незручно", – розповів один із мандрівників, пан Михайло.