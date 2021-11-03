Міноборони зауважило 90-тисячне військо Росії недалеко від українського кордону.

Українська розвідка оцінює чисельність російського контингенту, зосереджного недалеко від українського кордону, у 90 тисяч осіб.

Про це йдеться у повідомленні Центру оперативного інформування Міноборони.

"Міністерство оборони України уважно відстежує ситуацію, яка склалась поблизу державного кордону України з РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Факти, що надаються розвідувальними органами України, знаходять своє підтвердження під час обміну інформацією з нашими партнерами щодо безпекової ситуації довкола України. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, станом на початок листопада 2021 року біля нашого кордону та на тимчасово окупованих територіях Російською Федерацією зосереджено угруповання військ (сил) загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб", – заявивли у Міноборони.

Згідно з даними української розвідки, до складу контингенту входять війська 8-ої, 20-ої армій Південного та Західного військових округів, а також сили та засоби Чорноморського флоту Росії. Крім того, поблизу нашого кордону базуються окремі з’єднання та частини 4-ої, 6-ої армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил РФ. На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розгорнуті та діють два армійські корпуси російських окупаційних військ.

Українська розвідка зауважила, що протягом другого півріччя 2021 року поблизу кордону України командування збройних сил Росії провел осерію широкомасштабних командно-штабних навчань. До них залучались військ Південного та Західного військових округів, а також окремі частини та підрозділи 41-ої армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ. Після завершення зазначених заходів оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня, що у Смоленській області, на відстані близько двохсот шістдесяти кілометрів від державного кордону з Україною.

"Слід зазначити, що Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави", – резюмували в Міноборони.

Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Співрозмовники видання повідомили, що вони спостерігають "незвичайні переміщення" техніки та військовиків у західному регіоні РФ. "Схоже, це не тренування. Щось відбувається", – прокоментував Майкл Кофман, директор програми досліджень Росії у некомерційній аналітичній групі CNA.

Згодом видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, котрі підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку недалеко від кордону з Україною. Знимки зробили в районі російського міста Єльня, розташованого за понад двіста кілометрів від України.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки провела консультації із союзними країнами щодо ситуації безпеки на кордонах України. "Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією", – заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

При тім українська розвідка не підтвердила інформації про додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", – йдеться у повідомленні Міноборони.

В армійському відомстві вважають, що оприлюднені у медіях факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій. Правдоподібно, ці маневри є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив у коментарі "Радіо Свобода", що повідомлення про масштабну передислокацію військ – "свідома дезінформація".

"Йде свідома дезінформація всього суспільства. Скажімо так – те, що вони там пишуть, не відповідає дійсності. На сьогодні це не відповідає дійсності. Ми спостерігаємо за всіма процесами, це дезінформація і нам незрозуміло, для чого вони це роблять… Що буде завтра, ми не знаємо, на сьогодні такої концентрації, такого скупчення того, що вони пишуть, там цього немає", – ствердив Данілов.