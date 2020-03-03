Слідкуйте за руками і язиком

Юрко ТИМЧУК

Не треба шукати халепи за допомогою вербального апарату, і кінцівки треба мити водою. А якщо стане геть зле, то можна включити мозок. Огляд подій тижня в Україні.

 

Прем’єри тижня


 

У новітньому українському фольклорі існує легенда про Сергія Тігіпка, який у листопаді і грудні 2002 року тричі мусив накривати шикарний стіл, поки його таки призначили головою Національного банку. Як розповідають ветерани з коридорів влади, впливові і всезнаючі люди говорили тоді Сергієві Леонідовичу, що справа на мазі, тому пасує «виставляти поляну». Наївний уродженець молдавського села Драгонешти волік в місця для обраних каністри з цуйкою та торби плацинди з бринзою, щоби потім почути «ой, там нагорі щось перегралося, але наступного разу все вийде». Поки що невідомо, чи влаштовував сучасну версію бенкету Трімальхіона Тігіпко в 2020-му, але всезнаючі «джерела» казали, що питання зміни господаря головного кабінету в уряді вирішене на 99%, і тепер там на самокаті кататиметься Сергій Леонідович, а не Олексій Валерійович. Сорокавідсотковий ріст ВВП здійснюватиме також Тігіпко.

 

Паралельно інші «джерела» зливали у медіа аналогічну стопудову інформацію про заміну Гончарука на Вітренка з «Нафтогазу», Авакова з МВС, Богдана з Сейшельських островів і Хорошковського з салону краси.

 

Вся конфіденційна і перевірена інформація виявилася телячого співу варта, і чинний Кабмін готується оприлюднювати традиційні бздури у вигляді планів на майбутнє зі старим молодим керівником.

 

Тігіпкові залишається тішитися орденом Почесного легіону (чомусь у вихорі балачок про нового прем’єра ніхто не згадав, що банкір, меценат і чоловік президента Одеського кінофестивалю є ще й кавалером найвищої французької нагороди) і чекати, коли з ним знову поговорить президент Зеленський, а в ноосферу запустять чергову мулю про переформатування уряду.

 

Цуйку і марципани можна далеко не ховати.

 

 

Плани тижня


 

Головним аргументом для вигнання Гончарука з Кабміну було його зайве красномовство щодо розумових здібностей гаранта Конституції, нібито зафіксоване на «плівках», — хоча уряд пасувало б попросити на вихід за економічні провали майже по всьому периметру роботи.

 

Про маленький колапс більше мовчали, бо говорити про Тігіпка та інших шукачів портфелів цікавіше, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства скрутив песимістам дулю фразою «ми не очікуємо суттєвих проблем для наших ланцюгів доданої вартості, скоріше подорожчає імпорт, що добре для економіки».

 

Тимофій Мілованов вірить у світле майбутнє і не боїться коронавірусу, Кабмін координуватиме свої дії з усіма необхідними в боротьбі з можливою епідемією структурами — аж до податкової і Національного банку, а заодно вивчатиме китайський досвід подолання зарази.

 

Про падіння промислового виробництва в січні на 5,1% міністр не згадував, щоби не псувати веселкову картину, зате повідомив про підготовку нової трирічної бюджетної декларації, яка передбачає 90 мільярдів гривень на програми підтримки промисловості і сільського господарства. Аграрному комплексу обломиться кавалок у вигляді 45,5 млрд.

 

Поки що тихі бесіди про реформування Кабінету Міністрів і відновлення окремого міністерства сільського господарства мали б активізуватися, бо гроші треба освоювати солідно, і Мілованов на полі ріпака чи в оточенні доярок виглядав би ефектно.

 

 

Шахти тижня


 

Досить давно шахтарі не стукали шоломами по київському асфальту, не снідали в Маріїнському парку і не прали шкарпетки в Дніпрі. Йде до того, бо представникам найнебезпечнішої професії знову заборгували гроші.

 

Потрошку тяжко зароблене гірнякам віддають (у лютому, наприклад, «капнули» 163 мільйони гривень), але борг по зарплаті перевищує мільярд.

 

З приводу проблем в галузі до столиці шахтарі вже приїхали, але поки що провели відносно мирну Всеукраїнську нараду працівників вугільної галузі. Захід відвідав Володимир Зеленський, де знову феєрив популізмом, пообіцявши виплатити заборговане в березні і квітні — а якщо Кабмін цього не зробить, то міністри не отримають своєї зарплати. Щоби члени уряду відчули себе цілком в тонусі, президент закликав їх відвідати шахти і шахтарські містечка, а міністрові енергетики й охорони довкілля Олексієві Оржелю доручив провести аудит вугледобувних підприємств і результатами поділитися з правоохоронним органами.

 

Можна уявити, як Аваков і Рябошапка знову скликають пресконференцію на кшталт тієї, що була присвячена буцім розкриттю вбивства Павла Шеремета. Ще можна нафантазувати, як Рінат Ахметов допомагає галузі зокрема і країні в цілому приватизацією збиткових шахт. Саме до такого кроку олігарха закликав президент. Якщо Рінат Леонідович хоче придбати «Центренерго» і стати монополістом на ринку, то Володимир Олександрович посприяє.

 

«Якщо ви не готові, і АМКУ буде проти, я з ними поговорю — вони будуть "за"», — запевнив Зеленський.

 

До шефа СБУ Баканова цього разу президент не дзвонив — просто продемонстрував чергову розпальцовку по-пацанськи.

 

Шахтарям, які дочекалися березня, залишається чекати обіцяного квітня — і якщо складеться не по-президентськи, то добувачі вугілля можуть провести майстер-класи міністрам на предмет вибивання боргів. Ахметов, в силу притаманної йому з юних років вихованості, не відреагував на пропозиції Зеленського щодо збиткових шахт і тісного контакту президента з Антимонопольним комітетом.

 

 

Паспорти тижня

 

 

Про візовий режим з державою-агресором говориться шість років, але руки до такого все ніяк не доходять. Кроком у цьому напрямі стало нововведення на кордоні, яке стартувало в перший день весни. Тепер, щоби потрапити в Росію, громадянам України треба мати закордонний паспорт.

 

Прем’єр-міністр Гончарук повідомив: «Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років».

 

Посполитих, які не бояться їхати в бік Магадану, прем’єр заспокоїв, що це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для громадян України, позаяк для перевірки даних особи інформацію з закордонних паспортів зчитують спеціальні прилади.​

 

Цікаво, чи відобразиться нововведення на черговій партії обмінюваних екс-«беркутівців» або колаборантів?

 

03.03.2020

До теми

Можливо, найбільший вибух у Всесвіті
Вибух в суперскупченні Змієносця був настільки потужний, що розірвав на шматки цілий кластер галактик.
03.03.20 | | Наука
Нетаньягу заявив про перемогу на парламентських виборах.
Проте йому все ж бракує голосів для формування більшості в Кнесеті.
03.03.20 | >>>> | У світі
«Зелений» пластик захищає від УФ-випромінювання
Науковці розробили біопластик, що може замінити звичайний і захищати від ультрафіотетового випромінювання.
02.03.20 | | Наука
Круговерть історії у житті однієї хати
Ольга Руденко
За дві години у стрічці «Толока» чотириста років української історії показав режисер Михайло Іллєнко. Називає фільм романтичною баладою та першим кіно за мотивами твору Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості». А глядачі, які побачили фільм на до прем'єрному показі у всеукраїнському турі, в соцмережах пишуть, що це національно-патріотичний сюрреалізм.
02.03.20 | | Штука
Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом елітарної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Туреччина-Росія: за крок до війни
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Десятки турецьких вояків загинули під час повітряної атаки в провінції Ідліб. Москва заявляє про свою непричетність. Туреччина прагне помсти й кличе НАТО у підмогу.
28.02.20 | | У світі
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.