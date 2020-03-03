Слідкуйте за руками і язиком

Не треба шукати халепи за допомогою вербального апарату, і кінцівки треба мити водою. А якщо стане геть зле, то можна включити мозок. Огляд подій тижня в Україні.

Прем’єри тижня





У новітньому українському фольклорі існує легенда про Сергія Тігіпка, який у листопаді і грудні 2002 року тричі мусив накривати шикарний стіл, поки його таки призначили головою Національного банку. Як розповідають ветерани з коридорів влади, впливові і всезнаючі люди говорили тоді Сергієві Леонідовичу, що справа на мазі, тому пасує «виставляти поляну». Наївний уродженець молдавського села Драгонешти волік в місця для обраних каністри з цуйкою та торби плацинди з бринзою, щоби потім почути «ой, там нагорі щось перегралося, але наступного разу все вийде». Поки що невідомо, чи влаштовував сучасну версію бенкету Трімальхіона Тігіпко в 2020-му, але всезнаючі «джерела» казали, що питання зміни господаря головного кабінету в уряді вирішене на 99%, і тепер там на самокаті кататиметься Сергій Леонідович, а не Олексій Валерійович. Сорокавідсотковий ріст ВВП здійснюватиме також Тігіпко.

Паралельно інші «джерела» зливали у медіа аналогічну стопудову інформацію про заміну Гончарука на Вітренка з «Нафтогазу», Авакова з МВС, Богдана з Сейшельських островів і Хорошковського з салону краси.

Вся конфіденційна і перевірена інформація виявилася телячого співу варта, і чинний Кабмін готується оприлюднювати традиційні бздури у вигляді планів на майбутнє зі старим молодим керівником.

Тігіпкові залишається тішитися орденом Почесного легіону (чомусь у вихорі балачок про нового прем’єра ніхто не згадав, що банкір, меценат і чоловік президента Одеського кінофестивалю є ще й кавалером найвищої французької нагороди) і чекати, коли з ним знову поговорить президент Зеленський, а в ноосферу запустять чергову мулю про переформатування уряду.

Цуйку і марципани можна далеко не ховати.

Плани тижня





Головним аргументом для вигнання Гончарука з Кабміну було його зайве красномовство щодо розумових здібностей гаранта Конституції, нібито зафіксоване на «плівках», — хоча уряд пасувало б попросити на вихід за економічні провали майже по всьому периметру роботи.

Про маленький колапс більше мовчали, бо говорити про Тігіпка та інших шукачів портфелів цікавіше, а міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства скрутив песимістам дулю фразою «ми не очікуємо суттєвих проблем для наших ланцюгів доданої вартості, скоріше подорожчає імпорт, що добре для економіки».

Тимофій Мілованов вірить у світле майбутнє і не боїться коронавірусу, Кабмін координуватиме свої дії з усіма необхідними в боротьбі з можливою епідемією структурами — аж до податкової і Національного банку, а заодно вивчатиме китайський досвід подолання зарази.

Про падіння промислового виробництва в січні на 5,1% міністр не згадував, щоби не псувати веселкову картину, зате повідомив про підготовку нової трирічної бюджетної декларації, яка передбачає 90 мільярдів гривень на програми підтримки промисловості і сільського господарства. Аграрному комплексу обломиться кавалок у вигляді 45,5 млрд.

Поки що тихі бесіди про реформування Кабінету Міністрів і відновлення окремого міністерства сільського господарства мали б активізуватися, бо гроші треба освоювати солідно, і Мілованов на полі ріпака чи в оточенні доярок виглядав би ефектно.

Шахти тижня





Досить давно шахтарі не стукали шоломами по київському асфальту, не снідали в Маріїнському парку і не прали шкарпетки в Дніпрі. Йде до того, бо представникам найнебезпечнішої професії знову заборгували гроші.

Потрошку тяжко зароблене гірнякам віддають (у лютому, наприклад, «капнули» 163 мільйони гривень), але борг по зарплаті перевищує мільярд.

З приводу проблем в галузі до столиці шахтарі вже приїхали, але поки що провели відносно мирну Всеукраїнську нараду працівників вугільної галузі. Захід відвідав Володимир Зеленський, де знову феєрив популізмом, пообіцявши виплатити заборговане в березні і квітні — а якщо Кабмін цього не зробить, то міністри не отримають своєї зарплати. Щоби члени уряду відчули себе цілком в тонусі, президент закликав їх відвідати шахти і шахтарські містечка, а міністрові енергетики й охорони довкілля Олексієві Оржелю доручив провести аудит вугледобувних підприємств і результатами поділитися з правоохоронним органами.

Можна уявити, як Аваков і Рябошапка знову скликають пресконференцію на кшталт тієї, що була присвячена буцім розкриттю вбивства Павла Шеремета. Ще можна нафантазувати, як Рінат Ахметов допомагає галузі зокрема і країні в цілому приватизацією збиткових шахт. Саме до такого кроку олігарха закликав президент. Якщо Рінат Леонідович хоче придбати «Центренерго» і стати монополістом на ринку, то Володимир Олександрович посприяє.

«Якщо ви не готові, і АМКУ буде проти, я з ними поговорю — вони будуть "за"», — запевнив Зеленський.

До шефа СБУ Баканова цього разу президент не дзвонив — просто продемонстрував чергову розпальцовку по-пацанськи.

Шахтарям, які дочекалися березня, залишається чекати обіцяного квітня — і якщо складеться не по-президентськи, то добувачі вугілля можуть провести майстер-класи міністрам на предмет вибивання боргів. Ахметов, в силу притаманної йому з юних років вихованості, не відреагував на пропозиції Зеленського щодо збиткових шахт і тісного контакту президента з Антимонопольним комітетом.

Паспорти тижня

Про візовий режим з державою-агресором говориться шість років, але руки до такого все ніяк не доходять. Кроком у цьому напрямі стало нововведення на кордоні, яке стартувало в перший день весни. Тепер, щоби потрапити в Росію, громадянам України треба мати закордонний паспорт.

Прем’єр-міністр Гончарук повідомив: «Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ. При в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження. Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років».

Посполитих, які не бояться їхати в бік Магадану, прем’єр заспокоїв, що це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для громадян України, позаяк для перевірки даних особи інформацію з закордонних паспортів зчитують спеціальні прилади.​

Цікаво, чи відобразиться нововведення на черговій партії обмінюваних екс-«беркутівців» або колаборантів?