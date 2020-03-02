Єврокомісія створює кризовий штаб боротьби з коронавірусом.

До його складу увійшло аж п’ять єврокомісарів.

Урсула фон дер Ляєн, Ільва Йоганссон і Адіна Велян

На тлі чимраз стрімкішого поширення коронавірусу SARS-CoV-2 у країнах-членах ЄУ Європейська комісія створює кризовий штаб боротьби з новим захворюванням. «В команду увійдуть п'ятеро єврокомісарів, котрі координуватимуть антикризові заходи та профілактичні заходи. Зокрема, кризовий штаб ухвалюватиме рішення про необхідність запровадження контролю на кордонах у зв'язку зі спалахом коронавірусу і боротиметься з економічними наслідками епідемії», – розповіла в понеділок, другого березня, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Вона також повідомила про перегляд офіційної оцінки ризику заразитися коронавірусом в Євроунії. «Тепер загроза розглядається на рівні “від помірної до високої”. Досі Брюссель розцінював загрозу як "помірну"», – заявила вона, покликаючись на інформацію Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).

«На даний момент у 18-ти країнах ЄУ виявлено згрубша 2100 випадків зараження коронавірусом, від наслідків викликаної ним хвороби COVID-19 померло 38 громадян цих держав», – повідомила єврокомісарка з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес, чиї слова цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. Абсолютна більшість випадків коронавірусу в Європі поки що припадає на Італію (згрубша 1700 хворих).

Своєю чергою, комісар ЄУ з економіки Паоло Джентілоні (Paolo Gentiloni) повідомив, що проведе кризову відеоконференцію з міністрами фінансів єврозони. За його словами, на даний час його відомство вивчає можливість кон'юнктурних заходів для боротьби з економічними наслідками поширення коронавірусу.

«Незважаючи на епідеміологічну ситуацію, поки що не планується проведення контролю на внутрішніх кордонах Європейської Унії», – повідомила єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ільва Йоганссон (Ylva Johansson). Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян (Adina Vălean) вказала на важливість зберегти мобільність громадян ЄУ в умовах можливої ​​кризи, пов'язаної з поширенням коронавірусу.