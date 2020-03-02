У храмі на Тернопільщині віднайшли стародавні ікони.



У храмі УГКЦ села Мар'янівка, що в Тернопільському районі, цими вихідними віднайшли старовинні ікони. Зображення святих, яким 126 років, виявили 28 лютого настоятель церкви о. Іван Зозуля зі старшим братом Петром Костиком і майстрами, які здійснювали підготовчі роботи для перекриття храму. Про це повідомили в Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Фото: о.декан Іван Зозуля/homilia.io.ua

«Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії, – розповів о. Іван Зозуля, декан Великоберезовицький. – Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім'я Романа та Ксенії Малевичів. Це безумовно нові цінні знахідки для історії сакрального мистецтва УГКЦ та парафії у с. Мар’янівка».

Фото: о.декан Іван Зозуля/homilia.io.ua

Як розповів священник Суспільному, на одній з віднайдених ікон зображено святу Ксенію і святого Миколая. Друга ікона – це святий Роман і Богородиця, зображені разом. Також віднайдено зображення Розп’яття Христа, Діву Марію і святого Івана Богослова біля хреста, Богородицю з дитятком Ісусом. Фотографії ікон можна переглянути за цим посиланням.

За його словами, цікавим є образ, вочевидь, початку ХХ століття – Богородиця, яка подає святу вервицю святому Домінікові.

Фото: о.декан Іван Зозуля/homilia.io.ua

«У довоєнний період у цьому храмі також відправляли службу римо-католики, поляки. Їх було небагато, але вони не могли собі дозволити власного костелу, то вони користувалися, духовно використовували наш храм. Як на мене, це такий своєрідний дуже гарний час, який показував дружнє співжиття двох народів – українського та польського. Самі ікони виготовлені на звичайному полотні, яке дуже знищене часом», – додав о. Іван Зозуля.

Священник також повідомив, що за участі комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ громада парафії відреставрує знайдені ікони.