На Львівщині не зафіксовано випадків інфікування коронавірусом.

«За минулий тиждень не надходило повідомлень щодо осіб, які захворіли на коронавірус або перебувають із підозрою у нас на спостереженні. Львівська обласна інфекційна лікарня готова до прийому пацієнтів, обсерватор у частині протитуберкульозного санаторію в Немирові також готовий прийняти осіб на обсервацію. У частині пропускного режиму на кордоні періодично є повідомлення щодо осіб, які мають підвищену температуру. Якщо ці особи не з країн, де зафіксований коронавірус, то вони отримують рекомендації перебувати на обстеженні у сімейного лікаря і продовжують рух територією України», – зазначив т.в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Андрій Васько.

Андрій Васько додав, що в області здійснюватимуть моніторингові візити у заклади освіти та місця великого скупчення людей, щоб перевіряти наявність мийних засобів, дезінфектантів та обробки приміщень від вірусної інфекції.

Директор ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» Роман Павлів розповів, що за минулу добу на Львівщині в пунктах пропуску державного кордону виміряли температуру тіла понад 9 тисяч осіб.

«Ми організували оснащені бригади по територіях на випадок коронавірусу. Додатково закупили пульверизатори в разі необхідності обробки вогнищ, якщо вони виникатимуть», – наголосив Роман Павлів.

Окрім того, в ЛОДА просять людей, які повернулись з країн, де зафіксовано спалах коронавірусу, повідомляти про це департамент охорони здоров’я, заповнивши онлайн-форму за посиланням або телефоном за номером: 260-19-18.

На Тернопіллі вчора запідозрили коронавірус у дворічної дитини. Тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що в дитини з одного з приміських сіл, яке не входить у склад Тернопільської ОТГ, є підозра на коронавірус (COVID–19). Дитина віком 2,5 року разом з батьками перебувала в Мадриді (Іспанія) та днями повернулася в Україну.

Медики терміново ізолювали пацієнта в інфекційний бокс, провели комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних і протиепідеміологічних заходів.

Аналізи на дослідження передали в обласний лабораторний центр. У підсумку в дитини виявили грип групи «В».

Як додали в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», загалом від початку епідсезону 2019–2020 років в області перехворіло 79 244 осіб – 7,6% усього населення.

Кількість захворілих на грип і ГРВІ за останній тиждень (24 лютого – 1 березня) на території Тернопілля знизилася порівняно з попереднім тижнем на 6% (4876 випадків проти 5188). Дітей до 18 років серед хворих – 63,8% (3111 ос.), школярів – 55,9% усіх захворілих дітей (1738 ос.). Порівняно з попереднім тижнем, рівень захворюваності серед дітей знизився на 4,7%, серед дітей шкільного віку – на 4,6%.

Від початку епідсезону на території Тернопільщини зареєстровано 8 летальних випадків від грипу, лабораторно підтверджені – грип А (5 випадків – грип А не субтипований, 3 випадки – грип А (Н1)).

Запідозрили наявність коронавірусної інфекції вчора й у мешканця Івано-Франківщини. У приймальне відділення Калуської ЦРЛ 29 лютого звернувся місцевий мешканець, який двома днями раніше повернувся з Німеччини й відчув нездужання, – повідомило видання «Курс».

Хворий скаржився на кашель, нудоту, дискомфорт у грудній клітці.

Хоча чоловікові попередньо встановили діагноз «грип», проте, враховуючи нещодавнє повернення з-за кордону, його помістили в бокс інфекційної лікарні, а аналізи скерували в обласну вірусологічну лабораторію. Там у калушанина діагностувати грип.

«У пацієнта з Калуша, який знаходиться в інфекційному відділенні, лабораторно підтверджено грип A(H1/N1)pdm. Це штам вірусу грипу, прогнозований ВООЗ на цей епідсезон», – повідомив директор ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Руслан Савчук.