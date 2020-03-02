Єрмак зустрівся у Мінську з Козаком, наступником Суркова.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та заступник керівника адміністрації президента Росії Дмітрій Козак зустрілися в Мінську для обговорення подальших контактів між українським і російським лідерами.

Представники президентських канцелярій обговорили питання звільнення поневолених та подальше виконання настанов "Нормандської четвірки", повідомила пресслужба ОПУ.

"Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про яке домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року", – переповіла пресслужба офісу.

Під час зустрічі учасники "наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей".

Єрмак висловив сподівання, що наступний раунд обміну відбудеться у березні.