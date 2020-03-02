Біля будівлі Верховної Ради встановили пост почесної варти.

Від неділі Верховна Рада України має новий урочистий атрибут – почесну варту при парламентській будівлі. У вихідні та святкові дні біля будинку ВР стоятиме вартовий пункт, а при ньому – караул Національної гвардії.

Нову традицію 1 березня заклали Голова ВР Дмитро Разумков та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Україна – дуже багата на традиції держава, і сьогодні ми започатковуємо ще одну, яка, я сподіваюсь, проіснує багато років. Почесна варта є у багатьох державах, і Україна не повинна відставати від цього позитивного тренду", – сказав Разумков, згідно з повідомленням пресслужби ВР.

Спікер вважає символічним, що вартовими будуть саме бійці Національної гвардії, адже 31 серпня 2015 року на площі Конституції загинуло четверо гвардійців. "Ми маємо їх пам’ятати й ніколи більше не допустити подібного", – сказав Голова ВР.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан, відповідаючи на запитання журналістів, наголосив, що несення Почесної варти буде працювати на імідж України.

"У багатьох країнах світу існують такі традиції, коли військовослужбовці несуть службу біля визначних державних органів. Тому ми запропонували парламентарям проводити церемонію підняття державного прапора та церемоніал почесної варти біля стін Верховної Ради. Для нашої держави це щось нове, але сподіваємось, що стане гарною традицією", – сказав Микола Балан.

Варта діятиме із 10:00 до 18:00 у вихідні та святкові дні зі щогодинною зміною караулу. Варту триматиме спеціальний батальйон "Почесна варта" Національної гвардії України.