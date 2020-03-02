Мешканець Харківщини застрелив 22-річну жінку в Пустомитах.



У місті Пустомити на Львівщині вчора ввечері сталася перестрілка, внаслідок якої загинула 22-річна жінка. Ще одного чоловіка поранено. Поліцейські розшукують 56-річного мешканця Харківської області, причетного до скоєння цих злочинів, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області, повідомлення про стрілянину на вулиці Садовій у місті Пустомити, внаслідок чого поранено двох осіб – молоду дівчину та чоловіка, надійшло на оперативну лінію 102 вчора, 1 березня, близько 21:25.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, співробітники управління карного розшуку, Управління поліції охорони, патрульні поліцейські, працівники інших служб і підрозділів поліції Львівщини.

Правоохоронці з’ясували, що близько дев’ятої години вечора 56-річний мешканець Харківської області вистрілив у голову своїй знайомій, 22-річній мешканці міста Яворів, а також поранив очевидця події, який кинувся на допомогу дівчині. Зловмисник утік мікроавтобусом «Фольксваген Т5».

Унаслідок отриманого поранення дівчина померла дорогою до лікарні у кареті «швидкої», а 42-річного мешканця Пустомитівського району з вогнепальним пораненням грудної клітини шпиталізували.

«На території Львівської області введено поліцейську операцію, до розшуку та затримання зловмисника задіяні працівники усіх без винятку підрозділів поліції Львівщини, патрульні поліцейські та співробітники інших служб», – розповів начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Василь Віконський.

Невдовзі в лісі між селами Наварія та Поршна Пустомитівського району поліцейські виявили мікроавтобус, яким утік зловмисник.

За підозрою у вчиненні вбивства та замаху на вбивство розшукують Тура Віктора Васильовича, 1963 року народження, мешканця Харківської області. Прикмети: зріст близько 170 см, шатен, носить бороду. Одягнений у довгу коричневу шкіряну куртку, темно-синій светр та темні штани.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місце перебування цього чоловіка, просять зголоситися на оперативну лінію 102. Розшукуваний може бути озброєний.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України та ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) КК України. Максимальне покарання, яке загрожує за цей злочин, – довічне позбавлення волі.