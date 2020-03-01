Джо Байден вирвався уперед.

Ексвіцепрезидент США переконливо переміг на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні.

 

 

Колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув свою першу серйозну перемогу, з великим відривом перемігши на праймеріз Демократичної партії в штаті Південна Кароліна, які відбулися в суботу, 29 лютого. Про перемогу Байдена американські ЗМІ повідомили ще до закриття виборчих дільниць. За опитуваннями виборців, відразу кілька телеканалів та інформаційних аґенцій оголосили, що ексвіцепрезидент США зміг зібрати близько 50% голосів.

 

Після підрахунку всіх бюлетенів з’ясувалося, що Байден набрав 48,4% голосів виборців, повідомила газета The New York Times. Ніхто з конкурентів і близько не підійшов до такої межі.

 

Друге місце посів головний конкурент Байдена – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. Його підтримали 19,9% учасників праймеріз.

 

Третім став мільярдер Том Стеєр (Tom Steyer), здобувши 11,3% голосів. По закінченню праймеріз він оголосив про вихід з президентських перегонів.

 

 

Ще до початку попередніх виборів 77-річний Джо Байдена вважали визнаним фаворитом перегонів на номінацію серед демократів. Згідно з оцінками соціологічних служб, саме він мав би стати найімовірнішим суперником Трампа на виборах в листопаді 2020 року. Та попри висновки соціологів, перші праймеріз – в Айові, Нью-Гемпширі і Неваді – Байден фактично програв. А на перше місце в змаганні демократів вийшов Берні Сандерс, якого в США багато хто вважає прихильником соціалістичних поглядів.

 

Перемога в Південній Кароліні дозволила Байдену зрівняти рахунки зі Сандерсом. Остаточний фаворит демократів, котрий стане на двобій з  чинним главою американської держави Дональдом Трампом, може визначитися вже третього березня в так званий «супервівторок». Тоді праймеріз пройдуть відразу в 14 штатах.

01.03.2020

До теми

Любов і гармати Романа Дашкевича
Олександр Вітолін
Минуло 45 років з дня смерті легендарного героя визвольних змагань Романа Дашкевича – патрона українських артилеристів
01.03.20 | | Минуле
Три погляди на «Набукко»
© Аделіна Єфіменко
Опера в Україні залишається побічним продуктом загальної культури, яким займається купка фанатично захоплених людей, спеціалістів, митців. На щастя, з’являються деякі проекти, які дають надію на розбудову і розвиток оперного мистецтва в Україні.
29.02.20 | | Штука
Опір абсурду
Ярослав Підгора-Гвяздовський
Перероблений, прокатний варіант «Черкас», обрізаний в прокрустовому ложі припертими до стіни виробниками та неохайними рухами рекламників, утворив більш глядацький фільм, трохи легший для сприйняття масами, більш чіткий і для критиків, хоч питань без відповідей залишилося багато.
28.02.20 | | Штука
Горизонти постдрами
Вікторія Швидко
Кожен митець шукає й обирає свою форму для самовираження – бажаючи не повторити когось. І це нормально. Але в нашій країні театр чомусь перебуває в якомусь канонізованому форматі. Тому постдраматичний театр в очах багатьох виглядає як богохульство.
27.02.20 | | Штука
Що вищий чоловік – то менший ризик деменції
Дослідження доводять кореляцію між зростом та ризиком захворіти на деменцію у старшому віці.
27.02.20 | | Наука
За відновлення моралі в деморалізованому світі
Ірина Старовойт
За що Тарас прийме нагороду, то це за відновлення моралі в деморалізованому світі, щоби люди і знаки почали знову вартувати стільки, скільки слід
27.02.20 | | Минуле
Підтримую кандидата за номером N
Ірина ГАМРИЩАК
Місцеві вибори за новим виборчим кодексом відбудуться в жовтні цього року: нюанси, проблеми і очікувані зміни до законодавства.
27.02.20 | | Галичина
Щоб вижити, психіка мусить творити
Роман КЕЧУР
Психоаналіз, нейрофізіологія і мистецтво: пошук трансформацій через творчість, уяву, віру. І що старіші ми стаємо, то важливіше це для нас.
26.02.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.