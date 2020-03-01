Джо Байден вирвався уперед.

Ексвіцепрезидент США переконливо переміг на праймеріз Демократичної партії в Південній Кароліні.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден здобув свою першу серйозну перемогу, з великим відривом перемігши на праймеріз Демократичної партії в штаті Південна Кароліна, які відбулися в суботу, 29 лютого. Про перемогу Байдена американські ЗМІ повідомили ще до закриття виборчих дільниць. За опитуваннями виборців, відразу кілька телеканалів та інформаційних аґенцій оголосили, що ексвіцепрезидент США зміг зібрати близько 50% голосів.

Після підрахунку всіх бюлетенів з’ясувалося, що Байден набрав 48,4% голосів виборців, повідомила газета The New York Times. Ніхто з конкурентів і близько не підійшов до такої межі.

Друге місце посів головний конкурент Байдена – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс. Його підтримали 19,9% учасників праймеріз.

Третім став мільярдер Том Стеєр (Tom Steyer), здобувши 11,3% голосів. По закінченню праймеріз він оголосив про вихід з президентських перегонів.

Ще до початку попередніх виборів 77-річний Джо Байдена вважали визнаним фаворитом перегонів на номінацію серед демократів. Згідно з оцінками соціологічних служб, саме він мав би стати найімовірнішим суперником Трампа на виборах в листопаді 2020 року. Та попри висновки соціологів, перші праймеріз – в Айові, Нью-Гемпширі і Неваді – Байден фактично програв. А на перше місце в змаганні демократів вийшов Берні Сандерс, якого в США багато хто вважає прихильником соціалістичних поглядів.

Перемога в Південній Кароліні дозволила Байдену зрівняти рахунки зі Сандерсом. Остаточний фаворит демократів, котрий стане на двобій з чинним главою американської держави Дональдом Трампом, може визначитися вже третього березня в так званий «супервівторок». Тоді праймеріз пройдуть відразу в 14 штатах.