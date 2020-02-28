У мешканки Делятина не підтвердили коронавірусу.


За підозрами на нову коронавірусну інфекцію в українки, яка нещодавно повернулася з Італії, та в її оточення провели лабораторний аналіз зразків на наявність збудника. Отримані результати виявилися негативними. Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

 

 

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України не виявила нового коронавірусу в жодному з чотирьох досліджених зразків. Негативні результати були й у двох людей із с. Долиняни Чернівецької області, – наголосили в ЦГЗ.

 

Вочевидь, мова про 63-річну мешканку селища Делятин, яку шпиталізували в четвер, 27 лютого, в Івано-Франківську обласну клінічну інфекційну лікарню. У хворої була підвищена температура тіла – 38,4, їй поставили діагноз під час потрапляння в стаціонар «грип середньої тяжкості, ускладнений двобічною пневмонією». Оскільки раніше жінка перебувала в місті Анкора (Італія), за місцем її проживання провели дезінфекцію, у хворої відібрали аналізи та надіслали їх до референс-лабораторії у Києві, – повідомили в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі МОЗ України. 

 

Як розповів «Укрінформу» генеральний директор КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Роман Остяк, жінка повернулася з Італії додому з високою температурою в понеділок. Перед тим, як вона поїхала з Анкори, там захворіли її онуки й донька. Їхній сімейний лікар підтвердив у них грип. Коли жінка звернулася до лікаря, він, зважаючи на те, що вона була в Італії, автоматично скерував її до інфекційної лікарні. У хворої двобічна пневмонія, але, з огляду на спалах коронавірусної інфекції в Італії, аналізи також одразу скерували кур’єром до Києва для перевірки на наявність коронавірусу.

 

 

Станом на 16.00 сьогодні, 28 лютого, жодного випадку захворювання на коронавірус на Івано-Франківщині, як і загалом на території України, не зареєстровано, – зазначили у пресслужбі Івано-Франківської ОДА.

 

28.02.2020

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