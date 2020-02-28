Євроколію «Мостиська – Скнилів» почнуть будувати цьогоріч.

 

Будівництво вузької колії (1435 мм) на напрямку Мостиська – Скнилів заплановано розпочати 2020 року. Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку й інвестиційної політики АТ «Укрзалізниця» Антон Саболевський, презентуючи основні інфраструктурні проєкти компанії щодо розвитку пасажирських перевезень у 2020 році.

 

 

За словами представника Укрзалізниці, цікавість до цього проекту вже виявили польські та чеські залізничники.

 

Зазначимо, будівництво такої колії анонсував у листопаді 2019 року нині ексочільник Укрзалізниці Євген Кравцов, коли перебував з візитом у Львові. Зокрема, Кравцов тоді зазначив, що Укрзалізниця зможе за рік збудувати євроколію від державного кордону до станції Скнилів. Таким чином, за його словами, до кінця 2020 року українці мали б отримати пряме швидкісне сполучення зі Львова до Кракова, Праги, Відня.

 

«3,5 години до Кракова плюс зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проект, який поки був лише на папері, може стати реальним. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня», – написав тодішній керівник компанії на свої сторінці у Facebook.

 

 

В Укрзалізниці тоді підрахували, що в загальному комплексі робіт необхідно вкласти 69,8 км суміщеної колії 1435/1520 мм, збудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії та реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, збудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.

 

Для довідки:

 

Дільниця Мостиська II – Львів входить до «крітського» міжнародного транспортного коридору № 3 (Берлін-Вроцлав-Львів-Київ). Наразі колія 1520 пролягає з України до станції Перемишль (Польща), євроколія – від Перемишля до станції Мостиська I (Україна). 

 

Залізнична станція Скнилів розташована у Львові. Від вокзалу станції «Львів» вона розташована на відстані 5,5 км, від Міжнародного аеропорту «Львів» – 3 км та автостанції – 1 км.

 

28.02.2020

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