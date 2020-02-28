На лайнері Diamond Princess заразилося четверо українців; одна жінка вже одужала.

 

Громадянка України, у котрої виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, вже виписали з лікарні.

 

Про це повідомляє видання "Українська правда", покликаючись на прессекретаря МЗС України Катерину Зеленко.

 

 

"Українку було 27 числа виписано із лікарні та перевезено до готелю. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Інші троє наших громадян продовжують перебувати у медичних закладах. Поки що дата їх виписки невідома", – поінформувала речниця МЗС.

 

Зі слів Зеленко, стан іще трьох українців, у яких виявили коронавірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess, покращується.

 

Загалом, на борту Diamond Princess перебувало 24 громадяни України; у чотирьох із них виявили коронавірус. Ще 20 українців наразі перебувають на Diamond Princess. Від евакуації в Україну вони відмовилися.

 

Речник МЗС повідомила, що з метою прийняття рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера у Японії місцеві медики провели належні тести, результати яких наразі опрацьовуються, і ті українці, які отримають позитивні результати тестів, будуть госпіталізовані до місцевих медзакладів, а ті, які негативні – продовжать карантин.

 

Окрім того, медичні служби Італії підтвердили коронавірус в українки, госпіталізованої у Неаполі.

 

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