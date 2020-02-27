Путін признався, що був задум мати свого двійника.

Досі він вперто уникав робити це.

Президент Росії Володимир Путін відповів на запитання про своїх евентуальних двійників. Шефа Кремля запитали про це в інтерв'ю ТАСС для проєкту «20 запитань Володимиру Путіну».

Журналіст Андрій Ванденко розповів, що вирішив перевірити популярні запити на прізвище Путін. Серед найпопулярніших виявилися такі: «Путін інстаграм», «Путін Зеленський», а також «Путін двійник докази». У зв'язку з цим він запитав: «А двійник є?». Глава держави відповів негативно.

У той же час президент зізнався, що ідея така виникала на початку двохтисячних. «Ну, я відмовився від двійників. Це було в найважчі часи боротьби з тероризмом», – запевнив він. Таким чином, Путін опосередковано прокоментував теорію про те, що у нього є двійники, котрі нібито мають прізвиська «Удмурт», «Банкетний» і «Говорун».

У грудні 2015 року на великій прес-конференції Путін заявляв, що йому не потрібні двійники. «Який двійник? Немає у мене двійників. Навіщо вони мені?» – впевнено заявив російський лідер.

У квітні 2015 року під час прямої лінії Путін, відповідаючи на запитання про те, чи не хотів би він клонувати себе або створити армію своїх двійників-чиновників, дав коротку негативну відповідь, що не бажає.