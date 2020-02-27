Тарас Прохасько, "ДахаБраха" удостоєні Шевченківської премії 2020 року.

 

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2020 року.

 

 

Як повідомляє "Суспільне", у номінації “Література” – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій “Бабин Яр. Голосами” і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв “Так, але...”.

 

 

Вірші Маріанни Кіяновської – це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно. До сприйняття цих творів потрібно бути готовими — емоційно та інформаційно.

 

У книзі використані, зокрема, ескізи Ади Рибачук і Володимира Мельниченка для проекту пам’ятника жертвам Бабиного Яру.

 

 

Збірка есеїв “Так, але...” Тараса Прохасько стала книгою року-2019 BBC (номінація “Есеїстика”).

 

Це історії, які з перших сторінок формують цілісну тему – як важливо відчувати і чути, це оповіді про родину та спогади. Письменник з любов'ю і трепетом описує Карпати і Західну Україну.

 

 

 

У номінації “Публіцистика, журналістика” лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою “Дівчата зрізають коси”. 

 

Це спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних Сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках. Йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

 

 

Відомий український етно-хаос-гурт “ДахаБраха” (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом “Шлях” (2016) здобув перемогу в номінації “Музичне мистецтво”.

 

Самі автори зазначили, що альбом створювався в дуже складний час для України. “Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії”, – йдеться в анотації.

 

 

 

У номінації “Візуальні мистецтва” переміг мистецький проєкт “Карусель” Олександра Глядєлова.

 

Автор поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин – у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в'язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності, в єдине полотно (коло). Візуальна послідовність перетворюється на цілісне нерозривне полотно колективної біографії. Художник виявляє основи людського в складності історичності як головної умови існування людини серед інших представників біологічного світу.

 

 

Опера-реквієм “Йов” (“Iyov”, створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка – лауреатка в номінації “Театральне мистецтво”

 

"Йов" поєднує риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

 

Премію в номінації “Кіномистецтво” цього року не вручатимуть.

 

“Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати – енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора”, – сказав голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров.

 

З його слів, роботи-переможці мають бути цікаві насамперед молодим українцям. “Це своєрідний компас, як має розвиватися культура”, – прокоментував голова комітету.

 

Ніколи досі, тобто ніколи на моїй пам'яті, Національна премія імені Тараса Шевченка не акцентувала на собі таку увагу. Увагу не завжди доброзичливу, часто-густо в супроводі підозр та прямих звинувачень. Тим не менше, члени комітету показали характер, не побоялися зіпсувати стосунки всередині свого цеху, бо дбали не про свої зручності, а про репутацію премії та цілої сучасної української культури.

 

Даруйте за пафос, але тут він доречний. Шевченко – це постать завтрашня, тож і премія належить дневі прийдешньому.

 

Юрій Макаров,

голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка,

з допису у Facebook

 

27.02.2020

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