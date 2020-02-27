МОЗ: Західна Україна має найвищу потребу в тест-системах коронавірусу.

Тест-системи для діагностики коронавірусу Covid-19 насамперед надішлють до областей, куди прибуває більше людей з Італії, зокрема, до Львівської, Чернівецької та Закарпатської.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я у четвер.

У повідомленні уточнюють, що фахівці в зазначених областях пройдуть належне навчання.

Наразі в Україні є майже 12 тис. ліжок в інфекційних стаціонарах, дві тисячі лікарів-інфекціоністів, 5 тис. медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях.

Згідно з повідомленням Міністерства охорони здоров'я, в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку Covid-19.

Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82,164 тис. лабораторно підтверджених випадків вуханьського коронавірусу, зокрема 2,801 тис. із летальним результатом. Одужали вже 32,897 тис. осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання в 17 країнах (Італія – 400, Німеччина – 21, Франція – 17, Іспанія – 12, Велика Британія – 9, Хорватія – 3, Австрія – 2, Росія – 2, Фінляндія – 2, Швеція – 2, Ізраїль – 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія і Бельгія – по одному випадку).