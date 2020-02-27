Конґрес США нарешті визнав суд Лінча злочином.

На Капіталійському пагорбі ухвалення відповідного закону тривало понад 100 років.

Еммет Тілл

Палата представників США в середу, 26 лютого, ухвалила законопроект, який визнає суд Лінча злочином федерального рівня, скоєним на ґрунті ненависті. За документ проголосували 410 законодавців, проти – чотири. Про це повідомила газета The New York Times.

Законопроект носить ім'я в Еммета Тілла (Emmett Till) – темношкірого підлітка, котрий був убитий 1955 року в штаті Міссісіпі через те, що його звинуватили в домаганнях до білої жінки. Звинувачення потім не підтвердилися.

Наприкінці 2018 року Сенат США вже схвалив аналогічний законопроект під назвою «Справедливість для жертв суду Лінча». Тепер обидва документи будуть узгоджувати. Президент Дональд Трамп заяивив про намір підписати остаточний законопроект.

Лінчування або суди Лінча – це вбивства людей, як правило, темношкірих, без суду і слідства. У США вони відбувалися аж до середини XX століття. За період з 1887 до 1950 року внаслідок лінчування загинуло понад чотири тисячі темношкірих американців в штатах Північна Кароліна, Алабама, Техас, Арканзас, Кентуккі, Луїзіана, Міссісіпі, Флорида, Джорджія, Теннессі і Вірґінія.

Конгрес США понад 100 років намагався ухвалити відповідний закон, який визнавав би лінчування злочином федерального рівня. Конґресмени переглянули за цей час близько 200 таких законопроектів, але жоден з них так і не був схвалений.