Чоловік намагався вчинити самоспалення під Офісом Президента.

 

У середу вдень чоловік намагався вчинити акт самоспалення перед будівлею Офісу Президента.

 

 

На відео з акції видно, що чоловік був охоплений полум'ям, а люди, які перебували поруч, погасили речами, котрі мали зі собою, – одягом і прапорами.

 

Згодом чоловік, який представився Олександром Бурлаковим зі Сумщини, розповів, що він не має стосунку до акцій протесту, які відбувалися в середу під Офісом Президента, а пішов на самоспалення для того, щоб привернути увагу до своєї проблеми. З його слів, він вже не вперше приходить до ОПУ і намагається вирішити свої земельні проблеми, але влада його не чує. Він поскаржився, що чиновники не дали йому розпаювати землю.

 

Чоловікові надали невідкладну медичну допомогу, покривши уражені ділянки – руки і обличчя – лікарськими протиопіковими та знеболювальними засобами. Відтак карета "швидкої допомоги" повезла його до медзакладу, поінформувала аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Біля Офісу Президента в середу відбувалося декілька нечисленних мітингів. Зокрема, там перебувала сотня медиків, які зібралися на акцію проти ліквідації лікарень і урізання зарплат.

 

26.02.2020

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