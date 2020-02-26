Чоловік намагався вчинити самоспалення під Офісом Президента.

У середу вдень чоловік намагався вчинити акт самоспалення перед будівлею Офісу Президента.

На відео з акції видно, що чоловік був охоплений полум'ям, а люди, які перебували поруч, погасили речами, котрі мали зі собою, – одягом і прапорами.

Згодом чоловік, який представився Олександром Бурлаковим зі Сумщини, розповів, що він не має стосунку до акцій протесту, які відбувалися в середу під Офісом Президента, а пішов на самоспалення для того, щоб привернути увагу до своєї проблеми. З його слів, він вже не вперше приходить до ОПУ і намагається вирішити свої земельні проблеми, але влада його не чує. Він поскаржився, що чиновники не дали йому розпаювати землю.

Чоловікові надали невідкладну медичну допомогу, покривши уражені ділянки – руки і обличчя – лікарськими протиопіковими та знеболювальними засобами. Відтак карета "швидкої допомоги" повезла його до медзакладу, поінформувала аґенція "Інтерфакс-Україна".

Біля Офісу Президента в середу відбувалося декілька нечисленних мітингів. Зокрема, там перебувала сотня медиків, які зібралися на акцію проти ліквідації лікарень і урізання зарплат.