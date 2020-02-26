У Тернополі дітей записуватимуть до школи на основі технології Blockchain.

З 1 березня в Тернополі запрацюють онлайн-сервіси запису дітей у школи й у позашкільні навчальні заклади (гуртки, секції, на відділи музичних та художніх шкіл, у ДЮСШ тощо). Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради.

Електронна реєстрація для запису дітей до цих установ працюватиме на основі технології Blockchain, яка унеможливлює зміни чи видалення черг. Новий сервіс у Тернополі запускають у рамках Концепції електронного урядування. У міській раді переконані, що такий сервіс дасть тернополянам змогу прозоро користуватися правом черги на зарахування у вибрану освітню установу.

«Наразі до системи вже підключені усі школи нашої громади, а також 13 закладів зі сфери мистецтва, спорту та тих установ, які підпорядковані управлінню освіти і науки. Серед переваг нової системи – це незмінність внесених даних, прозорість і відкритість у прийнятті рішень на зарахування в освітні установи. Також це зручно для батьків, адже подати заявку на зарахування дитини в заклад батьки можуть самостійно з дому у будь-який час», – розповів мер Тернополя Сергій Надал.

Як працюватиме система для зарахування у 1-й клас шкіл?

1. Один із батьків реєструється на порталі https://school.bloqly.com/#;

2. Вносить дані дитини, обирає школу за місцем проживання;

3. Упродовж 10 робочих днів один з батьків приносить заяву на зарахування у вибраний заклад і перелік документів, необхідний для зарахування;

4. Отримує сповіщення на електронну пошту щодо підтвердження зарахування.

Електронна реєстрація в перші класи відбуватиметься з 1 березня до 29 травня 2020 року.

Право на першочергове зарахування мають:

Діти, місце проживання яких закріплене за територією обслуговування;

Діти, які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за наявності);

Діти працівників цього закладу освіти;

Діти, які є братами та/або сестрами учнів цього закладу.

За наявності вільних місць до 15 червня в заклад зараховуватимуть інших дітей, які зареєстровані на території громади, відповідно до черги. Уже після 15 червня на вільні місця зможуть зарахувати дітей з інших населених пунктів.

Аналогічно працюватиме система для зарахування дітей у позашкільні заклади. Одному з батьків потрібно реєструється на порталі gurtok.bloqly.com, внести дані дитини, обрати бажані установи та напрямки. Упродовж 15 днів - принести заяву на зарахування у вибраний заклад і перелік документів, необхідний для зарахування (в окремих випадках – 5 робочих днів). Сповіщення щодо підтвердження зарахування прийде на електронну пошту . В ті установи, де потрібно складати вступний іспит, рішення про зарахування/незарахування надійде після проходження іспиту.

Електронна реєстрація до установ відбуватиметься відповідно до графіку:

З 01.05.2020 р. до 14.09.2020 р. – до Станції юних техніків, у хорову школу «Зоринка», Центр творчості дітей та юнацтва, Школу народних ремесел;

З 01.03.2020 р. до 15.05.2020 р. – у Тернопільську музичну школу №1;

З 01.03.2020 р. до 15.08.2020 р. – у Тернопільську музичну школу №2, а також у художню школу;

З 01.08.2020 р. – до 31.08.2020 р. – у спортивні установи.

Докладну інформацію про зарахування, інструкції та роз’яснення на сайті Тернопільської міської ради обіцяють оприлюднити вже найближчими днями.