Біля ЛОДА урочисто підняли прапор кримських татар.

 

Сьогодні вранці біля Львівської ОДА урочисто підняли прапори України та кримських татар. Церемонію приурочили 6-й річниці окупації Криму. Участь у ній взяли представники міської та обласної влади, громадськість. Присутні виконали Державний гімн України та гімн кримських татар.

 

 

«Крим – це Україна, завжди був, є і буде. Кримський народ, як і український, завжди в історії потерпав від москаля. Ми впевнені, що кримчани повернуться у свої домівки, родини знову будуть об’єднані за одним столом. Я бажаю нам стійкості, злагоджених дій на всіх щаблях влади, а також на міжнародній арені задля того, щоб не лише Крим, а й в східних областях була відновлена територіальна цілісність, а агресор поніс найжорсткішу відповідальність за те, що посмів ступити на українську землю. Слава Україні!» – зазначив заступник голови ЛОДА Іван Собко.

 

«Майже рік тому на цьому місці ми підіймали військово-морський прапор на знак підтримки військових моряків, які опинилися в полоні. Сьогодні ми підіймаємо кримськотатарський прапор на знак солідарності з кримчанами і кримськими татарами, які перебувають в окупованому Криму. Цього року до школи підуть діти в Криму, які народилися вже в окупації. Це дуже великий проміжок часу. Але ми впевнені, що Крим, як і окуповані території Донбасу, будуть в Україні, і всі ті, хто сьогодні бореться за це, хто перебуває під тиском окупанта, вдихнуть повітря свободи на повні груди у вільній Україні», – зазначив народний Герой України, морський офіцер, капітан ІІ рангу запасу ВМС ЗС України Тимур Баротов.

 

До 6-ї річниці окупації Криму Росією у Львові сьогодні відбувається низка заходів, об’єднаних темою «День спротиву». Це, зокрема, круглий стіл: «Крим вчора і сьогодні. Сподівання і реальність» за участю представників влади, громадських діячів, політологів та ЗМІ, який розпочнеться о 15.00 у науковій бібліотеці ЛНУ ім. Франка (вул. Драгоманова, 5).

 

 

На площі Ринок, біля входу до Львівської міськради, з 14.00 відбуватиметься публічна акція-протест «Крим – це Україна!» в рамках міжнародної ініціативи «LIBERATECRIMEA», за участю представників влади, переселенців з півострова та активістів з місцевих громадських організацій. Основні меседжі, які буде озвучено трьома мовами: «Крим — це Україна!», «Крим — не розмінна монета!», «Без Криму немає вільної і незалежної України!», «Свободу 166 політв’язням!», «Поверніть 188 дітям їхніх батьків!», «SAVE ATR!» тощо.

 

Заходи продовжать 28 лютого – в Культурному центрі кримських татар у Львові (вул. Саксаганського, 20) відбудеться спільний молебень (дуа) представників мусульманської громади в пам'ять про постраждалих унаслідок політичних репресій в Криму, а також на підтримку громадян, які залишаються на Батьківщині.

 

Окрім того, 28 лютого відбудеться тематична зустріч з учнями старших класів і студентами львівських вишів «Мій сьогоднішній Крим» у великій залі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (ЦТДЮГ, Погулянка), що на вул. Вахнянина, 29.

 

6 березня у львівському «МолоДвіж Центр» (вул. Чайковського, 31) стартує панельна дискусія «Що для мене є Крим?» за участю представників молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з Криму, «MoloDvizh Center» та Української академії лідерства. Також буде відкрито тематичну фотовиставку «Крим сьогодні».

 

Для довідки.

 

Сьогодні, 26 лютого – 6-та річниця окупації Кримського півострова. Після того, як Росія окупувала, а відтак анексувала Кримський півострів, багато родин кримських татар через небезпеку змушені були залишити рідні домівки. Близько 2,5 тисячі переселенців із Криму нині мешкають у Львівській області. Найбільше – у Львові, Брюховичах і Дрогобичі.

 

Сьогодні під час відкриття форуму Age of Crimea 2020 Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про запровадження 26 лютого в Україні Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

 

26.02.2020

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