У Вірменії триває суд над колишнім президентом.

Сержові Саргсяну закидають причетність до корупційних дій.

 

 

Єреванський суд загальної юрисдикції в адміністративних районах Аван і Нор Норк розглядає справу третього президента Вірменії Сержа Саргсяна, власника компанії «Флеш» Барсега Бегларяна, колишнього міністра сільського господарства Серго Карапетяна, колишнього заступника голови Мінсільгоспу Самвела Галстяна і екс-начальника Управління рослинництва того ж відомства Геворка Арутюняна. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

 

Саргсян, котрий обіймав посаду президента Вірменії два терміни поспіль з 2008 року, подав до демісії в 2018 році, коли його план залишитися при владі на посаді прем'єр-міністра спровокував масові протести. Лідером протестних акцій був колишній журналіст Нікол Пашинян, котрий згодом обійняв посаду прем'єра.

 

Саргсянові, Бегларяну, Галстянові і Арутюняну висунуто звинувачення за пунктом 1 частини 3 статті 38-179 Кримінального кодексу Вірменії (організація, підбурювання, сприяння в привласненні або розтраті в особливо великих розмірах), а Карапетяну – за пунктом 1 частини 3 статті 179 (привласнення або розтрата в особливо великих розмірах).

 

У грудні минулого року Саргсян був звинувачений в організації корупційної схеми, яка нібито сприяла збагаченню чиновників. Йому було заборонено залишати Вірменію.

 

Сам Серж Саргсян висунуте йому обвинувачення відкидає. «Вся ця справа сфабрикована, щоб не дати Сержу Саргсяну займатися активною політикою», – заявив його адвокат Амрам Макінян.

 

У день початку судового процесу близька до Саргсяна Республіканська партія Вірменії поширила заяву, в якій вказала, що «ця справа має винятково замовний характер, у рамках якого в кримінальному упакуванні проводиться процес, обумовлений політичними мотивами».

 

У разі визнання провини колишній президент, якому зараз 65 років, може позбутися волі терміном до восьми років.

26.02.2020

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