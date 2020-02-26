Справа MH17: Через загрози життю 13 свідків залишаться анонімними.

 

Особи тринадцяти свідків у справі про збиття літака рейсу МН17 залишаться в таємниці, оскільки вони можуть зазнавати істотних ризиків.

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ" з покликом на нідерландське видання Nos.nl.

 

 

"Зі слів слідчого судді, свідки мають право на захист, оскільки їхні здоров'я та безпека можуть бути поставлені під загрозу. Згідно з даними прокуратури, свідки зазнають значних ризиків", – пише ґазета, покликаючись на отримані матеріали.

 

Кілька днів тому голова Спільної слідчої групи Фред Вестербеке заявив про те, що слідство має свідка запуску ракети, котрою збито літак "Малайзійських авіаліній".

 

"Я б сказав, що є очевидець. А "скільки?" – я б не казав, скільки", – зазначив Вестербеке.

 

З його слів, слідчі певні у тому, що ракета була пущена з російської системи ППО "Бук", і немає сумнівів, що ракетна система належала 53-ій бригаді Збройних сил Російської Федерації.

 

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 над окупованою територією Донбасу в липні 2014 року та викликала їх для слідчих дій. Троє з них – росіяни: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Ґіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

 

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", розташованому приблизно за 50 км від Гааги.

 

26.02.2020

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