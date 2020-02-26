Представник Росії в СОТ виявився катом російських спецслужб.

Його розшукує Інтерпол за звинуваченням у замаху на вбивство болгарського бізнесмена.

 

    

 

Один з ключових учасників спецоперації з отруєння трьох громадян Болгарії, оголошений недавно в розшук Інтерполу, – це Єгор Гордієнко, котрий раніше працював в російському представництві при СОТ в Женеві. Про це повідомило видання The Insider, покликаючись на дані розслідування, проведеного спільно з Bellingcat, Tamedia і фондом Civica.

 

За даними журналістів, вже працюючи дипломатом в ранзі третього секретаря і користуючись дипломатичною недоторканністю при перетині кордону, Гордієнко взаємодіяв у Швейцарії з учасниками отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки в британському Солсбері навесні 2018 року.

 

Прокуратура Болгарії тижнем раніше оприлюднила імена трьох громадян Росії, котрих звинувачують в отруєнні болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева (і ще двох осіб): Сергій Федотов, Сергій Павлов і Георгій Горшков. Причому болгарські слідчі відзначили, що «ці особи ніколи не виїздили за межі своєї країни під своєю реальною особою» і протягом багатьох років «використовували різні міжнародні паспорти».

 

Імена всіх трьох фігурували в спільному розслідуванні видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, результати якого були опубліковані в листопаді 2019 року, де всі вони були названі співробітниками Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ). Саме ж отруєння було скоєне в квітні 2015 року. У трьох громадян Болгарії були виявлені сліди нервово-паралітичної речовини «Новичок», яку використали і під час отруєння Скрипаля.

 

Гордієнко, як з'ясувало розслідування, спираючись, в тому числі, на білінг телефонів і дані про перельоти, повернувся в Москву після перших публікацій про те, що ймовірні учасники отруєння Скрипаля прилітали в Женеву перед поїздкою до Великої Британії. При цьому Гордієнко залишається чинним дипломатом, акредитованим при російській місії в СОТ до кінця 2020 року. Це підтвердив офіційний представник СОТ Кейт Роквелл (Keith Rockwell). Місія Росії при організації не відповіла на питання, чому Гордієнко залишив Женеву.

26.02.2020

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