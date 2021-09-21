У справі отруєння Скрипаля з'явився третій підозрюваний.

Скотленд-Ярд висунув звинувачення генералові ГРУ.

Генерал-майор Денис Сергєєв

Британська поліція назвала ім'я третього росіянина, якого звинувачують в причетності до отруєння Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері в березні 2018 року. Про це повідомляє газета The Independent з покликом на заяву Скотленд-Ярду, поширену у вівторок, 21 вересня. У причетності до теракту британські правоохоронці звинувачують росіянина Дениса Сергєєва, який є співробітником російських спецслужб. І не просто співробітником, а генералом ГРУ.

«Контртерористичне управління поліції може підтвердити, що сьогодні, у вівторок, 21 вересня, воно було уповноважене висунути звинувачення третій за рахунком особі в зв'язку з чинним розслідуванням скоєної в Солсбері атаки зі застосуванням речовини "Новичок". Детективи управління продовжують розслідувати замах на Сергія і Юлію Скрипалів і сержанта Ніка Бейлі (Nick Bailey) в березні 2018 року, а також вбивство Дон Стерджес (Dawn Sturgess) і отруєння Чарлі Ровлі (Charlie Rowley) в Еймсбері в червні 2018 року. Внаслідок цієї роботи був ідентифікований третій чоловік, відомий під ім'ям Сергія Федотова, і необхідні докази були передані до Королівської прокурорської служби. Слідчі контртерористичного відділу служби вивчили їх і дійшли висновку про наявність достатньої кількості доказів для того, щоб з високою ймовірністю засудити обвинуваченого [в разі, якщо справа дійде до суду]», – йдеться в заяві Скотленд-Ярду.

Вказується також, що справжнє ім'я Сергія Федотова – Денис Сергєєв. За даними Скотленд-Ярду, він є генерал-майором Головного управління Генштабу ЗС РФ (колишнє ГРУ) і спільником двох інших росіян – Олександра Мишкіна і Анатолія Чепіги, про причетність яких до отруєння британська влада заявила раніше. Сергєєва звинувачують в участі в змові з метою вбивства Сергія Скрипаля, замаху на три вбивства, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю Юлії Скрипаль і поліціянта Ніка Бейлі, який першим увійшов до будинку Скрипаля після інциденту, а також в зберіганні та використанні хімічної зброї. Всі троє підозрюваних перебувають в розшуку.

Скотленд-Ярд опублікував фотографію підозрюваного паспортного зразка. Зображеному на ній чоловікові з наполовину сивим волоссям близько 50 років. Британські телеканали також продемонстрували кадри, на яких той же чоловік, але вже в окулярах, проходить з багажем до терміналу лондонського летовища. Поліція закликає потенційних свідків ділитися будь-якою інформацією про третього підозрюваного.

Нагадаємо, що четвертого березня 2018 року колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія зазнали в місті Солсбері впливу нервово-паралітичного речовини «Новичок». Лондон звинуватив у злочині російські спецслужби і вважає, що хімічна атака була санкціонована найвищим керівництвом Росії.