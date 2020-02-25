Росія звільнила рибалок, затриманих в Азовському морі.

 

Українські рибалки, затримані раніше в Азовському морі, вийшли з-під арешту в анексованому Росією Криму.

 

Про це повідомив народний депутат України Павло Мельник ("Слуга народу") на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Щойно отримана інформація, що українські рибалки – Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов, – які були затримані в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнені", – повідомив Мельник.

 

Нардеп повідомив, що Максим Терехов телефоном зв'язався з рідними і повідомив, що стан всіх рибалок хороший і вони планують повертатися додому на власному судні.

 

16 лютого Керченський суд окупаційної адміністрації заарештував на 10 діб чотирьох громадян України, затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі "за незаконний вилов риби".

 

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження України за фактом незаконного захоплення українського судна з чотирма людьми на борту.

 

Раніше контррозвідка СБУ зазначала, що фіксує порушення норм міжнародного права з боку співробітників ФСБ Росії щодо громадян України, які здійснюють вилов риби в акваторії Азовського моря.

 

25.02.2020

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