Помер експрезидент Єгипту Хосні Мубарак.

Він очолював країну впродовж трьох десятиліть.

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у віці 91 року в Каїрі. Як повідомила телерадіокомпанія ВВС, він провів свої останні дні у військовому шпиталі.

Хосні Мубарак обіймав посаду президент Єгипту протягом 30 років – з 1981 до 2011 року. Зрештою був змушений зрезиґнувати з посади під тиском масових протестів, які охопили Єгипет, відомих як «арабська весна». Незабаром після цього він був заарештований.

Після відставки Мубарака до влади прийшов тимчасовий уряд. У 2012 році на перших в історії Єгипту конкурентних президентських виборах переміг Мохаммед Мурсі, кандидат від фундаменталістської організації «Брати-мусульмани».

У 2012 році колишній президент був засуджений до довічного ув’язнення за співучасть у розстрілі мирних протестувальників.

У липні 2013 року Мурсі був усунутий від влади внаслідок військового перевороту. Опозиція звинувачувала Мурсі і його партію в монополізації влади і вважала уряд відповідальним за економічну кризу. У країні почалися протести. Країну очолив генерал Абдул-Фаттах ас-Сісі. 2014 року він обійняв посаду президента.

Після захоплення влади військовиками Мубарак був виправданий судом вищої інстанції. 2017 року експрезидент вийшов на свободу. У в'язниці колишній лідер Єгипту пережив інфаркт. У січні він переніс операцію на серці.