Єгипет намагався таємно поставити Росії зброю.

Це стало відомим із оприлюднених у соцмережах секретних документів Пентаґону.

Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі, один із найближчих союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході та головний одержувач американської допомоги, намагався таємно поставити Росії зброю для війни проти України. Про це у понеділок, 10 квітня, повідомила газета The Washington Post, покликаючись на один із ймовірних секретних документів США, появу яких у соцмережах нині розслідує Пентаґон та Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

З документа розвідки США, датованого 17 лютого, випливає, що Фатах ас-Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для доставки до Росії. Причому їхнє виробництво та транспортування мали зберігати в секреті, аби «уникнути проблем зі Заходом».

Офіційний речник Міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд у відповідь на запит видання запевнив, що «позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні зберігати однакову дистанцію з обома сторонами, одночасно підтверджуючи підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН». «Ми продовжуємо закликати обидві сторони припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом перемовин», – зазначив він.

Евентуальна спроба військової допомоги Росії може докорінно змінити зовнішньополітичну ситуацію Єгипту, який, незважаючи на поглиблення відносин із Москвою, продовжує бути союзником США. В останні десятиліття Каїр отримував від Вашингтона близько одного мільярда доларів військової допомоги на рік. Водночас у США наразі немає інформації, що Єгипет реалізував план із виробництва та постачання ракет до Росії, заявила виданню речниця Білого дому Сабріна Сінґ (Sabrina Singh).