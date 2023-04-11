Єгипет намагався таємно поставити Росії зброю.

Це стало відомим із оприлюднених у соцмережах секретних документів Пентаґону.

 

 

Президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі, один із найближчих союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході та головний одержувач американської допомоги, намагався таємно поставити Росії зброю для війни проти України. Про це у понеділок, 10 квітня, повідомила газета The Washington Post, покликаючись на один із ймовірних секретних документів США, появу яких у соцмережах нині розслідує Пентаґон та Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

 

З документа розвідки США, датованого 17 лютого, випливає, що Фатах ас-Сісі нещодавно наказав своїм підлеглим виготовити до 40 тисяч ракет для доставки до Росії. Причому їхнє виробництво та транспортування мали зберігати в секреті, аби «уникнути проблем зі Заходом».

 

Офіційний речник Міністерства закордонних справ Єгипту Ахмед Абу Зейд у відповідь на запит видання запевнив, що «позиція Єгипту з самого початку базується на непричетності до цієї кризи та зобов’язанні зберігати однакову дистанцію з обома сторонами, одночасно підтверджуючи підтримку Єгиптом статуту ООН і міжнародного права в резолюціях Генеральної Асамблеї ООН». «Ми продовжуємо закликати обидві сторони припинити бойові дії та досягти політичного рішення шляхом перемовин», – зазначив він.

 

Евентуальна спроба військової допомоги Росії може докорінно змінити зовнішньополітичну ситуацію Єгипту, який, незважаючи на поглиблення відносин із Москвою, продовжує бути союзником США. В останні десятиліття Каїр отримував від Вашингтона близько одного мільярда доларів військової допомоги на рік. Водночас у США наразі немає інформації, що Єгипет реалізував план із виробництва та постачання ракет до Росії, заявила виданню речниця Білого дому Сабріна Сінґ (Sabrina Singh).

11.04.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
411-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито 58 атак російського ворога.
10.04.23 | | Україна
«Війна і мир» чи «Слава Україні»?
Аделіна Єфіменко
Ольга Кульчинська і Андрій Жилиховський у фіналі вийшли на сцену під аплодисменти публіки у футболках з державним гербом вільної України – Тризубом. Цей символ «Слави України!» зрозумілий німецькій авдиторії і викликав бурхливу підтримку – Брава, Браво, Браві!
10.04.23 | | Штука
Мрії мирних людей
Тепер, коли відбувається зміна всіх цінностей і орієнтирів, важливо пам’ятати про свої бажання і не зраджувати їм. Цей проєкт – нагадування кожному, що наші мрії здійснюються, тому варто детально уявляти місце, обставини і свій стан.
09.04.23 | | Штука
410-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 50 атак ворога.
09.04.23 | | Україна
409-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу завдяки мужності воїнів ЗСУ було відбито понад 60 атак ворога.
08.04.23 | | Україна
Передвістя весни
Назарій Заноз
Не варто поспішати, не варто виплекувати забагато очікувань, бо таке перегорання від заморозків – воно зробить лише гірше  
07.04.23 | | Дискурси
Остап на Благовіщення
7 квітня у Львові за адресою Старий Ринок, 7  виставкою «Остап Лозинський /03.04.1983-6.01.2022/ Перервана лінія» розпочинає діяльність нова мистецька галерея Shum Art Gallery.
07.04.23 | | Штука
408-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили понад 40 ворожих атак.
07.04.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.