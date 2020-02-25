Українці з лайнера Diamond Princess вирішили не йти шляхом Нових Санжар.

 

Більшість громадян України, членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на рейді поблизу порту Йокогами (Японія), висловили намір пройти карантин в Японії.

 

Про це повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

 

 

"Посольство України в Японії провело опитування всіх наших співвітчизників про їхнє бажання бути репатрійованими до України. За повідомленням дипустанови, станом на 22 лютого 24 із 25 опитаних українців (з одним встановити зв'язок не вдалося) не висловили наміру повертатися до України протягом найближчих днів, а потім планують пройти карантин в Японії", – зазначили в МЗС.

 

У пресслужбі поінформували, що двоє громадян України, у яких було діагностовано наявність вірусу Covid-19, продовжують перебувати в медзакладах  Токіо. "Стан їхнього здоров'я поліпшується", – повідомили в МЗС.

 

Посольство України в Японії перебуває на зв'язку з громадянами України, які перебувають на борту лайнера і лікарнях, та підтримує постійний контакт із різними службами для вирішення можливих проблем у співвітчизників.

 

У МЗС розповіли, що 19 лютого вичерпався термін раніше оголошеного карантину за результатами виявлення фактів захворювання на коронавірус на Diamond Princess. Після цього розпочався процес висадки на берег пасажирів.

 

Загалом на борту судна перебувало 3,7 тис. осіб із 56 країн світу; зокрема, 2,7 тис. – пасажирів, а 1 тис. – екіпаж і обслуговуючий персонал судна (серед них і 25 громадян України).

 

Станом на 24 лютого на борту лайнера продовжує перебувати приблизно тисяча осіб – члени екіпажу та обслуговуючого персоналу судна, а також майже 300 пасажирів.

 

За результатами додаткових перевірок МОЗ Японії вирішило продовжити режим карантину для 100 осіб у спецзакладах ще на 14 днів, а також закликало всіх пасажирів, котрі зійшли на берег, не залишати своїх будинків протягом наступних 14 днів.

 

"За інформацією посольства України в Японії, з метою ухвалення рішення про можливість залишення членами екіпажу лайнера місцеві медики провели необхідні тести, результати яких поки що не відомі. Наших співвітчизників, які отримають позитивні результати тестів, буде госпіталізовано до місцевих медичних закладів, негативні – продовжать карантин", – розповіли у МЗС.

 

25.02.2020

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