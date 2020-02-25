НАБУ обшукало житло Пашинського у справі оборонних розкрадань.

 

Детективи Національного антикорупційного бюро України обшукали житло колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про розкрадання оборонного бюджету на виробництві панцеромобілів. Сам Пашинський вважає, що, Міноборони здійснює "найбільшу в історії" корупційну оборудку, й намагається прикрити схему звинуваченнями на його адресу.

 

 

"До мене прийшли детективи НАБУ в супроводі спецназу для проведення обшуку по справі, в котрій я звинувачуюсь в організації виробництва броньованих автомобілів "Варта" з метою заволодіння бюджетними коштами", – повідомив Пашинський у Facebook.

 

"Була проведена одна з найбільших в історії Міноборони корупційних оборудок, яку тепер намагаються прикрити черговими звинуваченнями на мою адресу. Мені щиро шкода тих детективів, які сьогодні займалися цією невдячною справою, і яким доведеться доводити що 6 млн 900 тис. грн це більше ніж 9 млн 400 тис. грн", – написав він.

 

Зі слів Пашинського, рішення Комітету з безпеки та оборони, який він очолював, про закупівлю 40 автомобілів "Козак" за ціною 8,4 млн грн заблокували, "оскільки були сумніви в об’єктивності їхньої ціни". Згодом же екснардеп дізнався, що новий склад Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони погодив закупівлю у грудні 50 авто "Козак" за ціною 9,4 млн грн та автомобілів "Варта" за ціною 6,9 млн грн. Він підрахував, що різниця на контракті становить 125 млн грн.

 

Раніше видання "Українська правда" повідомило: Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка" у рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.

 

Окрім того, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання ексдепутатів Івана Вінника та Сергія Пашинського, директора підприємства Олександра Кузьми та його родича Миколи.

 

Слідство підозрює, що змовники у 2015-2019 роках створили можливість укладання контрактів щодо поставок бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами, сама ж техніка виявилася неякісною.

 

25.02.2020

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