У Німеччині автомобіль наїхав на учасників карнавальної ходи.

Правоохоронці з’ясовують, чи був це теракт.

У місті Фолькмарзені (земля Гессен) в понеділок, 24 лютого, сріблястий Mercedes-Kombi в'їхав в лаву учасників карнавальної ходи. Внаслідок інциденту поранено щонайменше три десятки людей. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на інформацію поліції міста Касселя. У семи поранених – важкі травми. Серед постраждалих є діти.

Інцидент стався близько 14.30 за місцевим часом. За словами свідків, водій після наїзду продовжував тиснути на педаль газу. Авто проїхало близько 30 метрів, перш ніж зупинилося. Коли машина зупинилася, то кілька чоловіків кинулися на водія з кулаками.

«Водій автомобіля затриманий працівниками поліції», – вказали в прес-службі правоохоронних органів. Водієві, котрий скоїв наїзд, 29 років, він громадянин Німеччини, уродженець місцевого реґіону. Після допиту затриманого стало зрозумілим, що чоловік скоїв наїзд навмисно. Його мотиви з'ясовують.

У місцевій поліції хоча й вважають, що «злочинне діяння було навмисним», все ж сумніваються, що відбулася політично вмотивована атака. Проте у Міністерстві внутрішніх справ землі Гессен дали іншу оцінку ситуації. «Виходячи зі ситуації на місці, наразі не можна відкидати теракту», – заявив речник Міністерства у Вісбадені. Розслідування інциденту взяла на себе генеральна прокуратура Франкфурта-на-Майні.

З міркувань обережності у федеральній землі Гессен після трагедії у Фолькмарзені скасовано всі карнавальні дефіляди.